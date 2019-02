Žena napadená dogou stihla jen pozdravit. Pak si soused vybavuje křik a krev

„Už aby bylo jaro, abych mohla zase dělat na zahrádce.“ To byla patrně poslední slova, která slyšeli sousedé od 91leté stařenky v Pihelu předtím, než ji ve středu 13. února napadla argentinská doga. Žena dva dny poté zemřela v českolipské nemocnici.

Vesnicí teď cloumá strach a hněv, pes totiž podle obyvatel utíkal pravidelně. MF DNES mapovala, co útoku předcházelo.

„Stát se to vůbec nemuselo. Argentinské dogy tam žily dvě a utekly už snad dvacetkrát. A majitel to nikdy neřešil. Ani pořádný plot nepostavil, jenom vždycky přidal prkýnko na místo, odkud se psi prokousali ven,“ shrnuje sousedka M. Z., která bydlí nedaleko místa, kde k útoku došlo.

Scéna jako z hororu, popisuje svědek

Incident se stal krátce po poledni. Seniorka vyrazila na svou pravidelnou procházku s chodítkem. Stihla se ještě pozdravit se sousedy. „Najednou slyším nářek, vykouknu z baráku a vidím, jak chodítko leží převržené na zemi. Pes se sklání nad ní a škube hlavou, jako když něco trhá. Všude plno krve. Byla to scéna jako z hororu,“ vybavuje si muž ze sousedního domu. Při vzpomínce na starou paní se mu derou slzy do očí.

Místo strašlivé události připomínají květiny a svíčky od sousedů a rodiny. Pes utekl dírou v plotě zahrady zeleného domu v pozadí. Plot je jen provizorní, nastavovaný dřevem a mnohokrát vyspravovaný dráty.

„Ona vůbec nevypadala na 91 let. Byla čiperná. Těšila se z jarního počasí, že už zase bude dělat na zahradě. To bylo to poslední, co mi ještě řekla. A teď je mrtvá,“ líčí soused.

Útok byl podle svědků, s nimiž redaktor MF DNES hovořil, dlouhý a nesmírně brutální. Pes seniorku strhl k zemi, zakousl se jí do obličeje. Napadená se pokoušela rukama chránit, ale zvíře ji dál trhalo. Při souboji se žena ještě otočila na břicho, snad aby si chránila obličej. Pes se jí zahryzl do temene hlavy, strhl jí kusy kůže i s vlasy. Žena kopala nohama, zvíře se pak zaměřilo i na ně. V ten okamžik projížděli ulicí sousedé stařenky, partneři Martin a Lenka. Ti vyběhli ženě na pomoc.

„Přítelkyně začala na psa hystericky křičet, tím upoutala jeho pozornost. Já k němu přiskočil a pevně ho chytil zezadu za obojek. Odvlekl jsem ho zpět do zahrady, odkud utekl,“ líčí dramatické události Martin. Přivolali pak sanitku, sám z auta vyndal lékárničku a pokoušel se ženě obvázat krvácející rány.

„Největší trauma z toho má náš syn.“

„Vnímala nás, ale byla na tom špatně, ztrácela vědomí. Lenka ji utěšovala a objímala, než přijela záchranka. Největší trauma z toho má náš syn, který to všechno viděl. Měl starou paní rád, byla to naše sousedka,“ vypráví statečný muž. Za neohroženost pár ocenili i policisté. Pes totiž mohl zaútočit i na ně.

„Kdyby se to stalo, použil bych nůž, který s sebou nosím a osmi ranami bych to ukončil,“ zatíná zuby zlostí mladý muž.

Argentinská doga uprchla z domu se zelenou fasádou. Moc práce jí to asi nedalo. Plot kolem domu je spíše na okrasu, zejí v něm díry, je na mnoha místech provizorně vyspravovaný. Všudypřítomné díry v hlíně svědčí o tom, že pes se mnohokrát pokoušel plot podhrabat.

„Já jsem majitele několikrát varoval, že pes jednou někoho zakousne. Jednou potrhal našeho jorkšíra, báli jsme se, kdy si troufne na člověka. Ale on se vždycky jen cynicky ušklíbnul. Pořídil si dogy jen na parádu, na vodítku jsem je s nimi viděl jen jednou,“ komentuje další ze sousedů v Pihelu, obeznámený s případem.

Strážníci o psech věděli

K incidentu podle lidí z Pihelu nemuselo dojít, kdyby úřady řešily útěky obou psů v minulosti. „Městská policie přijala od loňského října dvě oznámení na volně pohybující dogy v Pihelu. Po příjezdu hlídky byli ale psi vždy za plotem. Přesto strážníci v obou případech kontaktovali majitele a upozornili ho, aby si zabezpečil plot a situace se již neopakovala, protože je jako majitel za psy zodpovědný,“ dosvědčuje Jaromír Dvořák, starosta Nového Boru, pod který Pihel spadá. Město se teď pokouší s postihnutou rodinou spojit a nabídnout jí pomoc.

Redaktor MF DNES se pokoušel požádat o reakci i majitele psů, dům však nemá zvonek a jít za branku sousedé důrazně nedoporučovali. „Slíbil nám, že psa utratí. Ale jestli tak učinil, nevím. Zastavilo tam auto a jednoho psa cpali do kufru, tak možná ho někomu dal,“ spekuluje soused.