Starostové na severu Čech hledají způsob, jak stihnout čipování psů

„Povinnost přinese jasnou identifikaci majitele zvířete, což je důležité, například pokud pes zraní člověka nebo způsobí jiné škody. Čip poslouží také v případě týrání, krádeže nebo pokud se zvíře zaběhne,“ řekla prezidentka Komory veterinárních lékařů ČR Radka Vaňousová.

Povinné čipování má také pomoci v boji proti nelegálním množírnám, kde jsou mnohdy psi chováni v nevyhovujících podmínkách a dochází k týrání.

Podle údajů komory jsou v Česku dva milionů psů. Čipování se týká všech s výjimkou starších zvířat, která byla označena tetováním před 3. červencem 2011. Ovšem pokud není tetování již čitelné, doporučuje šéfka komory načipovat takové zvíře také.

Podle veterinářů je čipování rychlý úkon, který nemá negativní dopad na zdraví zvířete. Veterinář mikročip o délce zhruba 1 centimetr sterilní jehlou vpraví do podkoží zvířete.

„Obal je vyrobený z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Psa bez čipu veterinář proti vzteklině nenaočkuje

Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Psa bez čipu veterinář nenaočkuje proti vzteklině, což je povinné. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty do výše až 20 tisíc korun.

Zatímco ve větších městech je povinné čipování už většinou standardem i proto, že to upravují městské vyhlášky, v menších sídlech taková praxe běžná není. Proto například v Cítolibech na Lounsku chystají plošné čipování.

„Spolupracujeme s jedním veterinářem, který k nám v předem stanovenou dobu přijede a ve své režii čipování obstará. Předpokládám, že platba bude do 500 korun,“ sdělil starosta městyse Petr Jindřich.

„Našim strážníkům koupíme čtečku a sami si uděláme registr pro naši potřebu. Nevidím v tom nic špatného, naopak je to přínos,“ dodal Jindřich s tím, že o konkrétním termínu budou občané informováni.

„Já sice psa nemám, ale souhlasím s tím, aby byli všichni čipovaní. Jediné, co mě děsí, je to, že ti nepoctiví stejně čipovat nebudou. Koncem září či v říjnu se zřejmě také domluvíme s veterinářem, který by k nám přijel a zájemcům psa očipoval,“ zmínil Pavel Svoboda, starosta obce Lipová na Děčínsku.

Čím víc se termín novinky blíží, tím je větší zájem, říká veterinář

Veterináři už zaregistrovali zvýšený zájem o čipování. „Čím víc se termín novinky blíží, tím je větší zájem. Řekl bych, že požadavků je asi o třicet procent více. Je to ale i tím, že tady je povinnost čipování zavedena městskou vyhláškou už několik let,“ podotkl lounský veterinář Jiří Mareš.

Ovšem, aby měla novinka smysl, je nutné čip zaregistrovat. Tady nastává problém, registrace už povinná není. Další komplikace je v roztříštěnosti registrů, kterých je více. Hledání v nich je složité a zdlouhavé.

„Dostal se k nám pes, který měl podle slov strážníků čip, ale nenašli ho v registru. Dívali se jen do jednoho, hledal jsem v dalších a majitele jsem nakonec dohledal,“ popsal příklad z praxe provozovatel Útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně na Lounsku David Kubalík.

Všechny registry by měly být vzájemně propojeny

Uvítal by proto, kdyby čipy byly registrovány do jednoho systému nebo stávající registry byly propojeny, a to nejen na národní úrovni, ale v evropském měřítku.

Z praxe má zkušenost i s pejsky s čipy registrovanými za hranicemi České republiky. Dohledání jejich majitele je ještě složitější. Dalším otazníkem podle Kubalíka je, jak se bude řešit změna majitele psa.

„Měla by platit povinnost přeregistrace, jako je to u vozidel. Jinak chovatel, který se bude chtít zbavit psa, při kontaktování namítne, že pes má jiného majitele,“ doplnil Kubalík.

„Povinné čipování je správný krok a má smysl, jen pokud je čip zaregistrován. Ovšem dokud nebude jeden registr, bude to problémové,“ poznamenala provozovatelka zvířecího útulku v Ciboušově na Chomutovsku Eva Vohánková.