Peruc podpořila hostinské. Sníží jim nájem v podnicích, kde ubylo hostů

„Vnímáme jejich složitou situaci, kdy moc lidí nechodí. Chceme jim proto alespoň trochu pomoci,“ potvrdil podporu Peruce místostarosta Jan Vnouček s tím, že nově činí nájem 500 korun měsíčně.

Celkem se jedná o šest hostinců. Vedle jednoho v samotné v Peruci jsou to ještě podniky v sousedních Hřivčicích, Stradonicích, Radonicích, Telcích a Černochově.

„Právě třeba Černochov je případ, kde to ještě jakžtakž jde v létě, kdy tam jsou chalupáři. Ale v zimě tam takzvaně chcípl pes,“ podotkl místostarosta Vnouček.

„Neříkám, že lidi vůbec nechodí, ale už dávno to není, co to bývalo,“ popisuje situaci v nedalekých Stradonicích provozovatel tamní hospody Martin Nims.

Ze šestice vyjmenovaných hostinců v současnosti jeden, v Telcích, nefunguje. Tam úřad bude muset najít nového hospodského.

„V Telcích nám paní dala výpověď. Byla tam přibližně tři měsíce, tam se nájemníci dost střídají. Jinde je situace o poznání stabilizovanější,“ poznamenal Vnouček.

Na řadě míst v kraji mohou podniky využít i jinou formu podpory, jíž chtějí města oživit svá centra. Za zábor veřejného prostranství u zahrádek před restauracemi či kavárnami si radnice účtují buď minimální, či dokonce žádné poplatky. Osvobozeni od nich jsou podnikatelé třeba v Teplicích či Chomutově.