Unikátní Perninské rašeliniště je opět domovem vzácných rostlin i živočichů

12:04

Do poloviny prosince bude hotová obnova nejpoškozenější plochy dvanáct tisíc let starého Perninského rašeliniště v Krušných horách. Loni v srpnu se do ní pustil podnik Lesy České republiky. Bezmála stohektarové území poškodilo nešetrné frézování, někde až do sedmimetrové hloubky. Těžba skončila v roce 2000.