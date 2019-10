Točná se připojila k Praze před čtyřiceti lety, doposud nemá kanalizaci

Obec Točná v jižní části Prahy náleží k metropoli od roku 1974. Nyní Točná spadá pod Prahu 12 a její bývalá starostka Daniela Rázková (Změna pro Prahu 12) má jasný názor na to, proč problém kanalizace nebyl dosud vyřešen.



„Existují dvě varianty – jedna počítá s odkupem staré, malé ČOV (čistírna odpadních vod, pozn. red.), kterou kdysi postavila armáda kvůli svému objektu. Ta by se kapacitně rozšířila. Další řešení je, že by se Točná připojila k páteřní stoce pražské kanalizace A2,“ vysvětluje bývalá starostka.

Malá čistírna odpadních vod by mohla být vybudována pravděpodobně rychleji, ale obsluhovala by jen velmi malé území samotné obce. Projekt připojení k městské kanalizaci by na druhou stranu mohl být během na dlouhou trať, ale obsluhoval by časem i objekty, které developeři dříve či později postaví na místních polích. Podle vedení Prahy 12 by se s vyřešením problému mělo blýskat na lepší časy. „Právě jsme vydali v našem měsíčníku článek, který se netýká jen Točné, ale také Komořan a Cholupic. My celou dobu na magistrát tlačíme, aby kanalizaci stavěl,“ říká starosta Prahy 12 Jan Adamec (Piráti). Tvrdí, že komunikuje i s petičním výborem v Točné, který se zasazuje o místní ČOV a informace o ní zprostředkovává dál.

Kanalizace v některých částech Prahy chybí Horní Počernice Chybí kanalizace například v ulici Ve Slavětíně a Na Svěcence, celkem jde asi o 60 domů. Suchdol Na severním okraji Prahy v Suchdole do konce letošního roku připojí ke kanalizaci 30 domů, nepřipojených zůstane asi 100 dalších.

Magistrát podle Adamce počítá s tím, že práce budou zahájeny v roce 2021 a samotná Praha 12 by tak náročný projekt nezaplatila.

„Na magistrátním odboru nám říkají, že tyto slibované termíny jsou skutečně reálné,“ tvrdí Adamec. S tím, že by Točná měla být napojená na pražskou kanalizaci, se podle něj počítá po celou dobu, kdy se projekt připravuje. I tehdy, kdyby se nejprve postavila jen místní ČOV, by infrastruktura byla připravená pro pozdější napojení na městskou kanalizaci.

Místní chtějí čistírnu

Sami obyvatelé Točné upřednostňují místní – lokální čistírnu odpadních vod. Pod petice za tuto variantu se již dvakrát po sobě podepsalo 300 občanů. Projekt byl podle bývalé starostky Prahy 12 Daniely Rázkové prakticky připravený během minulého volebního období a shodilo ho ze stolu současné vedení Prahy 12.

Odborník z České zemědělské univerzity (ČZU), který vypracoval posudek vlivu na životní prostředí u projektu malé ČOV, kritizuje nynější situaci v Točné a nelíbí se mu ani to, že splašky mají odtékat do centrální pražské kanalizace.

„Vyčištěná voda z místní ČOV měla v Točné vytékat po zředění do místní vodoteče. A špatně je samozřejmě i to, že se splašková voda odváží kilometry daleko,“ říká děkan fakulty životního prostředí ČZU Vladimír Bejček. Voda je podle něho v místním údolí důležitá, protože tam kromě dalších vodomilných rostlin a živočichů žije zákonem chráněný mlok.

Náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu), který spravuje oblast kanalizací, také podporuje projekt pražského odkanalizování v Točné na úkor plánu místní ČOV. „Tam ta místní čistírna měla smysl jen do určité doby, navíc bychom kvůli ní museli za 1,8 milionu korun odkoupit původní objekt. Ještě předtím, než bychom ji začali přestavovat. Teď je situace jiná. Již jsme hodně pokročili s projektovou přípravou kanalizačního přivaděče Točné do Cholupic,“ říká Hlubuček.

V Točné navíc podle něj stále neexistuje ani kanalizace, kterou by se mohly k malé ČOV, jejíž vybudování by stálo 10 až 20 milionů, splašky odvádět. „My ty peníze raději investujeme do sběrače a napojení na městskou kanalizaci,“ říká náměstek primátora. Projekt napojení na pražskou síť byl podle Hlubučka dříve složitý, protože má tento přivaděč mimo jiné křížit Pražský okruh. Navíc s ním nesouhlasilo například vedení Ředitelství silnic a dálnic. Stanovisko správce dálniční sítě se však již změnilo.

„Já místní občany uklidňuji tím, že přivaděč bude dokončený zároveň s tím, jak se postaví kanalizace přímo v Točné,“ vysvětluje náměstek primátora. Jenže petiční výbor, který se zasazuje za projekt místní ČOV v obci, situaci vidí jinak.

„Já nevěřím v zázraky. Vím, jak to s vyřizováním projektů liniových staveb chodí, protože se živím jejich projektováním. I když nejde o kanalizace, ale o kabely, tak je to velmi podobné. Budeme čekat minimálně osm let,“ říká Vladimír Volráb z petičního výboru v Točné.