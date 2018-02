Sto let staré výletní místo znovu ožívá, penzion dostal původní podobu

„Původní budova zde stála až do přelomu let 2013 a 2014,“ uvedl Pavel Molnár, provozovatel areálu.

Na původně dřevěném objektu se ale podepsaly nejrůznější úpravy z dob, kdy sloužil jako rekreační zařízení. To vystřídalo několik majitelů.

„Pod několika vrstvami nejrůznějších izolačních materiálů původní dřevěná konstrukce nevydržela. Byla napadená dřevomorkou i červotočem. Zachránit nešla, nezbývalo proto nic jiného, než postavit repliku původního objektu,“ popsal strasti při revitalizaci areálu.

Ještě ambicióznějším projektem ovšem je oprava hráze rybníka. Ta se zhroutila na jaře roku 1981. Valící se voda tehdy vyplavila celé údolí Jáchymova. Od té doby zeje v hrázi díra.

„Projekt už město má včetně všech povolení,“ konstatoval Molnár, který se angažuje i v obnově Městského rybníka. Novou vodní plochu by kvitovali i představitelé kraje. „I vzhledem k situaci, kdy je potřeba zadržovat vodu v krajině,“ potvrdil radní Jan Bureš.

Obnova hráze rybníka by podle předběžných propočtů měla stát přibližně 22 milionů korun. Město má šanci získat na ni dotaci.

„Majitel vodního díla může zažádat o peníze na jeho revitalizaci z operačního programu životní prostředí. Například Sokolov takto žádá o prostředky na odbahnění rybníků,“ upřesnil krajský radní pro životní prostředí Karel Jakobec.

Zároveň si ale uvědomuje, že částka na rekonstrukci hráze je vysoká.

„I pro město, jako je Jáchymov, by rekonstrukce byla velkým soustem. A to i za předpokladu, že by se radnici podařilo dotaci získat,“ konstatoval Jakobec.

V takovém případě se ale podle něj nabízí možnost, že by mohl vypomoci kraj. „Možné to je formou individuální dotace,“ naznačil krajský radní Jakobec.

Městský rybník byl založen roku 1552. Společně se Seidlovým a Heinzovým rybníkem sloužil jako zásobárna vody pro potřeby dolů. Hráz se poprvé protrhla v roce 1593. Už tehdy způsobila voda ve městě značné škody. V roce 1930 zde fungovalo městské koupaliště s restaurací i půjčovnou loděk.