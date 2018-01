Na Vysočinu se stěhují logistická centra. Po Lidlu a dm přijde i Penny

Blízkost dálnice = dostatek a někdy už i nadbytek pracovních míst. Příkladem je obec Střítež u Jihlavy. Úřad práce tam na konci minulého roku evidoval pouze šest osob bez zaměstnání - ale volných míst bylo přes dvě stovky.



Nezaměstnanost u D1 Ve většině obcí i měst poblíž „dé jedničky" nemají s nezaměstnaností žádný problém. Naopak například ve Stříteži nebo Humpolci jsou stovky volných pracovních míst.

Vojslavice - 2 uchazeči o práci; 3,0% nezaměstnanost; 0 volných pracovních míst

Koberovice - 2 uchazeči; 2,2% nezaměstnanost; 0 volných míst

Jiřice - 14; 2,4%; 39

Humpolec - 216; 3,1%; 521

Komorovice - 0; 0,0%; 19 Havlíčkobrodsko: Herálec - 17; 2,3%; 6

Slavníč - 1; 2,7%; 0

Skorkov - 2; 3,8%; 0

Úsobí - 16; 3,6%; 0 Jihlavsko: Větrný Jeníkov - 7; 1,7%; 4

Zbinohy - 3; 5,1%; 0

Smrčná - 9; 3,6%; 0

Jihlava - 1 172; 3,6%; 1080

Střítež - 6; 2,2 %; 207

Měšín - 4; 2,2%; 0

Velký Beranov - 20; 2,3%; 1

Kozlov - 7; 2,2%; 2

Věžnice - 1; 0,9%; 0 Žďársko: Meziříčko - 4; 3,3%; 0

Měřín - 54; 4,2%; 7

Blízkov - 10; 5,0%; 2

Stránecká Zhoř - 19; 4,7%; 4

Lavičky - 19; 5,1%; 5

Velké Meziříčí - 303; 3,9%; 143

Jabloňov - 10; 4,2%; 0

Ruda - 13; 5,0%; 0

Nové Sady - 7; 4,5%; 0

Velká Bíteš 153 4,4% 34 Pozn.: Data jsou za prosinec 2017. Zdroj: Úřad práce

Ve Stránecké Zhoři poblíž Velkého Meziříčí má velký sklad řetězec Lidl, výrobní haly jsou zase třeba v Jiřících u Humpolce.

A do této skupiny obcí, které z „dé jedničky“ těží, by se mohl zařadit i Velký Beranov. Záměr vybudovat sklady tam má další z potravinářských řetězců - Penny Market. I jej zaujala poloha Vysočiny v centru republiky, konkrétně pozemek blízko D1. Nachází se v prohlubni nad obcí přibližně sto metrů od odbočky na Kozlov.

„V tom dolíku bude kruhový objezd a za ním ještě asi padesát nebo sto metrů směrem napravo má stát ta uvažovaná stavba,“ popisuje starosta Velkého Beranova Jan Plevčík.

Nejprve musí být hotový obchvat

Beranovští radní by investici Penny Marketu přivítali. S ohledem na daňové příjmy i vznik přibližně 150 až 200 pracovních míst. Obec by s Penny Marketem uzavřela také smlouvu o spolupráci.

„V té by byla zakotvena úhrada určité částky, kterou by obec použila na nákup techniky potřebné pro údržbu komunikací i na činnost společenských organizací v obci,“ doplnil Plevčík.

Ke stavbě je ovšem ještě poměrně daleko - není zatím zakotvená v územním plánu Velkého Beranova. „O jeho změnu dosud nikdo nepožádal. Je to zatím jen záměr,“ řekl starosta.



Penny Market by také musel nechat tento záměr posoudit s ohledem na vlivy na životní prostředí. „Se stavbou by mohli začít až po vybudování obchvatu Velkého Beranova a ten bude hotový nejdříve v roce 2021. Bavíme se tedy výhledově o době minimálně za čtyři až pět let,“ uzavřel starosta Plevčík.

Logistické centrum Penny Marketu by stálo na soukromém, nikoli obecním pozemku. „Projekt je v počáteční fázi přípravy,“ uvedla za projektantskou firmu Europrojekt Jitka Teubnerová.

Řetězec Penny Market na dotazy MF DNES zatím neodpověděl.

Ze Stránecké Zhoře zásobuje Lidl zhruba padesátku prodejen

Stránecká Zhoř už velkého zaměstnavatele má - Lidl u dálnice před devíti lety zbudoval velký sklad. „Zaměstnáváme přibližně 240 lidí, naprostá většina z nich je z blízkého okolí,“ doplnila mluvčí Lidlu Zuzana Holá. Logistické centrum má rozlohu 35 tisíc metrů čtverečních a zásobuje se odtud padesát prodejen. Lidl se také sponzorsky podílí na místních dětských či sportovních akcích.

Aktuálně Lidl ve Stránecké Zhoři hledá lidi na tři volné pozice - skladník či skladnice v oddělení kompletace ovoce a zeleniny, projektový manažer pro development a akvizice a asistenta či asistentku vedení.

Stavební náklady na vybudování logistického centra se pohybovaly kolem 550 milionů korun.

Pomalý autobus? Z Červeného Kříže se proto víc jezdí autem

Řetězec dm drogerie markt umístil již před dvanácti lety svůj centrální sklad do Jihlavy. V lokalitě Červený Kříž nyní pracuje více než 400 lidí. Nové pracovníky firma také nabírá. Její areál má plochu přes 21 tisíc metrů čtverečních.

„S polohou v centru Česka jsme velmi spokojeni. Umožňuje nám pohodlně zásobovat všech 226 prodejen po celé republice. Poloha u dálnice je též velmi důležitá, i přes všechny těžkosti, které provoz na D1 přináší,“ zmínil za firmu manažer komunikace Jiří Peroutka.

S městem již řadu let řetězec dm drogerie markt řeší napojení na kanalizaci, která zatím není k dispozici. Firma teď využívá vlastní čističku.

Změny by přivítala také v městské hromadné dopravě. „Nejen naši spolupracovníci, ale i zaměstnanci ostatních firem poukazují na linku číslo 12, která jede poměrně dlouhou dobu do centra města, takže většina lidí dojíždí do práce autem. Pomohlo by i prodloužení trasy linky číslo 3 od Bosche až do Červeného Kříže,“ doplnil Peroutka.

V celém kraji firmy momentálně hledají kolem 200 skladníků

Po skladnících je mezi vysočinskými firmami všeobecně poptávka. „Na konci prosince nabízeli zaměstnavatelé v Kraji Vysočina našim prostřednictvím zhruba 200 volných pracovních míst pro tuto kategorii uchazečů,“ spočítala ředitelka odboru zaměstnanosti na jihlavském úřadu práce Jarmila Klejzarová.

A jaká je nabídka pracovních sil? Úřad práce v regionu eviduje osm desítek uchazečů s oprávněním řídit vysokozdvižný vozík, což je většinou základní podmínka pro vykonávání pracovní profese skladníka.

Další zájemci se mohou na tuto práci rekvalifikovat. Kurzy plně zabezpečuje, nebo na ně přispívá právě Úřad práce ČR.

Podle Jarmily Klejzarové je vliv dálnice D1 na zaměstnanost evidentní hlavně na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Jen v samotné Jihlavě bylo ke konci loňského roku více než tisíc volných pracovních míst. Samozřejmě nejen v odvětví logistiky.