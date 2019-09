Peníze na platy jste nerozdělili spravedlivě, zlobí se neziskovky na kraj

Od ministerstva práce a sociálních věcí dostal kraj 92 milionů, dalších 38 mu zůstalo z prvního únorového kola rozdělování dotací.

„Není normální, aby naši sociální pracovníci dostali do mzdy přidáno pár korun a v jiných organizacích tisíce. Z těch 130 milionů šlo 115 milionů do příspěvkových organizací kraje a patnáct milionů do neziskových organizací,“ zlobí se ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Podle něj je některá činnost dokonce v ohrožení – třeba terénní služby v Blansku, Hodoníně či Břeclavi.

Ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil vidí problém v tom, že kraj upřednostňuje ty typy sociálních služeb, které sám provozuje.

„Tedy domovy pro seniory a další pečovatelské služby. Kvůli této metodice rozdělování peněz jsme i my dostali na chráněné bydlení s jedním úvazkem přes 260 tisíc, zatímco na kontaktní centrum s pěti pracovníky jen 6 500 korun,“ upozornil Vobořil.

Podle oblastního ředitele Armády spásy Davida Jersáka se způsob rozdělování peněz v Jihomoravském kraji vymyká.

„Jiné kraje férově rozdělily peníze podle počtu úvazků,“ uvedl. Nevládní organizace tak požadují rozdělení peněz právě takto, v pondělí se jejich výzvou budou zabývat krajští radní.

Že by byl systém nespravedlivý, odmítá náměstek hejtmana Marek Šlapal (ČSSD).

„Peníze jsme rozdělili spravedlivě, radili jsme se i s ministerstvem práce. Žádný z ředitelů nemůže na začátku roku počítat s tím, že dostane ještě peníze navíc, a musí podle toho hospodařit. Snažili jsme se teď vypomoci těm, kteří v únoru dostali výrazně méně, než žádali,“ uvedl Šlapal.