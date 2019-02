V Pekle se zřítila skála, cesta za bledulemi končí v půlce

Lidé, kteří do národní přírodní památky Peklo každé jaro míří za koberci rozkvetlých bledulí, tak mohou dojít z obou stran pouze k závalu a pak se zase vrátit.

K sesuvu došlo nedaleko Lisovy samoty, tedy přibližně v polovině stezky. Průchozí je jen směrem od Karby k Lisově samotě. Od Sosnové pak k lávce ve středu stezky a zpět.

„Stezka není po celé délce průchozí, je uprostřed zatarasená. Hned na jejím začátku jsme instalovali cedule, které o tom návštěvníky informují. Pokoušet se zával přelézt by bylo velmi nebezpečné a nikomu to nedoporučuji,“ informovala Markéta Kavková, specialistka ochrany přírody Lesů ČR, které mají území ve správě.

Na cestě leží 375 tun kamení

Odborníci odhadují množství zříceného skalního masivu na 150 kubíků. Kubík pískovce váží přibližně 2,5 tuny, na cestu se tak sesulo 375 tun kamení. Odvézt jej odsud pryč je technicky nemožné, úzký kaňon je bažinatý a nedá se sem vjet autem. Manipulace s obřími kusy skály by navíc mohla vyvolat další sesuv.

„Předpokládám, že zátaras bude časem odstraněn, kameny ale ponecháme v kaňonu. Vzhledem k tomu, že teprve čekáme na geologický posudek, který zhodnotí bezpečnost celé lokality, neočekávám zprůchodnění stezky v nejbližší době,“ komentoval lesní správce Jiří Hokr. Odpověděl tím na palčivou otázku, jestli se stezka Peklem otevře lidem ještě před výkvětem bledulí.

„Bohužel, už dnes mají bledule nasazená poupata a pokud ještě vydrží teplé počasí, tak nejpozději do dvou týdnů budou všechny v plném květu,“ vypočetla Šárka Mazánková z agentury ochrany přírody a krajiny.

Odborníky sesuv nepřekvapil

Důvodů proč se skála na stezku zřítila je několik. Může jít o dlouhodobou erozi, ale i nedávné prudké střídání teplot, kdy jeden týden bylo až patnáct stupňů pod nulou a pár dní poté deset na nulou.

„Jistě to nebude jeden jediný důvod, ale celý soubor společně působících příčin. Počítám mezi ně i působení stromových kořenů, které pronikají do skalních spár a narušují je,“ zamyslel se lesní správce Jiří Hokr. Vzhledem k tomu, že k podobnému sesuvu došlo na tomto místě už před několika desítkami let, nejsou odborníci překvapeni.

„Geologové tvrdí, že šlo o velmi rizikové místo. Očekáváme příjezd expertů z České geologické služby, kteří budou prověřovat stabilitu nejen tohoto dotčeného místa, ale všech skal podél stezky v Pekle,“ doplnila Markéta Kavková.

Nejsme vládci přírody, říká ředitel lesů

Podle ředitele krajského ředitelství Lesů ČR Ludvíka Řičáře je třeba, aby turisté projevili shovívavost a spokojili se s tím, že u závalu se otočí a půjdou zpět. „Chápeme, že je předjaří, bledule pokvetou a zamíří sem tisíce lidí. Prioritou je ale jejich bezpečnost. Nejsme vládci přírody a měli bychom se k ní chovat s pokorou,“ vybízí Řičář.

Peklo je unikátní nejen bledulemi. Je zde i tunel a skalní byt, vytesané v minulosti do měkkého pískovce. Slyšet tu lze skřehotat skokany, žijí tu majestátné volavky bílé nebo drobní konipasi luční. Údolí působí dojmem divoké přírody, i v ní ale zanechal člověk své otisky.

Místní amatérští sochaři Erich Hockel a Augustin Schindler tu do skal vytesali dva obří reliéfy skladatele Richarda Wagnera a filozofa Friedricha Nietzscheho. Druhý jmenovaný ovšem lidem připomíná spíše sovětského diktátora Stalina.