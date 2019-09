Pečovatelé lidem v Lubech a Plesné nakoupí i uklidí, zatím jen na zkoušku

„Lidé ve městě stárnou a my jsme si uvědomovali, že potřeba starat se o dříve narozené obyvatele se stále zvyšuje. Tady v Lubech už dříve fungovala síť lidí, kteří roznášeli seniorům obědy z jídelny. Chtěli jsme tuto aktivitu zastřešit, a zároveň našim obyvatelům nabídnout i další pomoc, která s pečovatelskou službou souvisí,“ uvedl lubský starosta Vladimír Vorm.

Podle jeho slov se radnice na možnost pečovatelských služeb informovala v okolí a posléze oslovila sokolovskou centrálu společnosti Pomoc v nouzi, která už v Lubech pár klientů měla.



„Z několika jednání vyplynulo zásadní zjištění. Aby nám mohla Pomoc v nouzi s péčí o starší občany v Lubech pomáhat, je třeba navýšit pracovní úvazky. K tomu je ale potřeba souhlas kraje, který tyto služby v regionu koordinuje. Spojili jsme se s představiteli města Plesná, kterým se ta myšlenka líbila, a společně jsme vyjednali na kraji, že se pečovatelská služba pro Luby a Plesnou navýší o dva pracovní úvazky,“ potvrdil starosta Vorm.

Zastupitelé Lubů zároveň uvolnili na poskytování služby 200 tisíc korun a společnosti bezplatně nabídli prostor, kde budou mít pečovatelé kanceláře a zázemí. „Službu chceme podobným příspěvkem podporovat i v příštích letech,“ doplnil Vorm.

Lidé chtějí zůstat doma, dokud je to možné

Od září tak pečovatelská služba běží ve zkušebním omezeném režimu. Naplno startuje od ledna příštího roku. Zájem Lubští mají. Už první den bylo podle starosty Vorma podepsáno šest návrhů na smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Čtyři obyvatelé zájem mají, chtějí však celou věc nejprve prokonzultovat s rodinou. Další lidé se na radnici obracejí s dotazy.

„Nabízíme sedm sociálních služeb, jednou z nich je právě pečovatelská služba, která má velký potenciál do budoucna. Populace stárne a zkušenosti ukazují, že velká část lidí chce zůstat doma tak dlouho, jak je to jen možné. Naši klienti chtějí být ve svém prostředí, v okruhu své rodiny, zkrátka tam, kde to důvěrně znají. Proto je pro ně pečovatelská služba zajímavá. A navíc je levnější než život v pobytovém zařízení,“ vysvětlil Robert Pisár, ředitel společnosti Pomoc v nouzi, proč je pečovatelská služba tolik žádaná.

V Lubech společnost plánuje v budoucnu zaregistrovat další středisko pečovatelské služby, podobně jako je tomu v Kynšperku.

„Zájem Lubů i Plesné jsme uvítali. Město Luby nám navíc poskytlo prostory, kde je možné mít kancelář, menší místnost pro pečovatele a navíc je v domě také hygienické zázemí, které bychom do budoucna chtěli využívat právě pro klienty. Mohli bychom zde pomoci s hygienou lidem, kteří to sami doma z nejrůznějších důvodů nezvládají,“ konstatoval ředitel Pisár.

„Od ledna příštího roku navíc díky ochotě Karlovarského kraje a dohodě mezi oběma městy dojde i ke zvýšení úvazků. To znamená, že personálně posílíme. To vše by mělo umožnit širší, lepší a dostupnější péči pro obyvatele obou měst a jejich okolí,“ uvedl Pisár.

Pečovatelé uklidí, nakoupí a pomůžou i s hygienou

Společnost Pomoc v nouzi poskytuje sociální služby, které umožňují klientům setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Pečovatelská služba pomáhá klientům zmírnit potíže plynoucí ze stáří, nemoci či postižení a pomáhá překlenout období, kdy například dojde ke zhoršení zdravotního stavu, který ale nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici nebo jiném zařízení.

Pečovatelé pomáhají klientům, kteří si nejsou schopni sami zabezpečit základní životní potřeby, tedy zajištění stravy, úklid domácnosti, osobní hygienu či využívání veřejných služeb v okolí.

„Pečovatelská služba je hrazena z rozpočtu státu, který peníze přerozděluje prostřednictvím krajů. Na úhradách služby se podílejí rovněž samotné kraje, města či obce. Malou část poplatku za služby hradí také klienti,“ dodal ředitel Pisár.