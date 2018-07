Pavlína Senič v kamenickém zámku

Operní pěvkyně Pavlína Senić má díky jižanským kořenům nezaměnitelnou barvu hlasu.

Vystudovala Hudební akademii múzických umění v Praze, kde obdržela stipendium na londýnské Akademii Guildhall School of Music. Pro všestrannost umělkyně, tanec, herectví a mluvené slovo, je často obsazována nejen do oper, ale i do operet. Ve Státní opeře Praha, v komorním divadle J.K. Tyla v Plzni a v Severočeském divadle v Ústí nad Labem se představila v rolích jako jsou: Hraběnka Marica, Rosalinda, Líza, Vévodkyně z Chicaga a jako Mařenka v Prodané nevěstě.

Velmi bohatá je i koncertní činnost Pavlíny Senić do níž patří písňová a duchovní tvorba. Úzce spolupracuje s hudebním festivalem Znojmo, kde má každý rok svůj Gala koncert na zámku v Uherčicích. Pravidelně se věnuje charitě. Je ale také vyhledávanou pěvkyní státních hymen. Největší úspěch slavila při přednesu srbské hymny při příležitosti Fed Cupu 2012. Přímý přenos vysílalo několik zemí světa a sportovní kanál Eurosport.

V roce 2016, natočila nové LIVE CD, svých nejoblíbenějších skladeb, které je věnováno „Boromejkám“ pro Domov sv. Karla Boromejského