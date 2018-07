Soud znovu odsoudil muže za výrobu dětského porna, dostal 6 let

9:56

Krajský soud v Hradci Králové poslal na 6 let do vězení obžalovaného Pavla Rohela, obžalovaného z výroby a distribuce dětského porna na Náchodsku. Od hradeckého soudu to byl už druhý rozsudek. Obžalovaný se pátečního soudu nezúčastnil, prý je ve Španělsku.