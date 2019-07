Po řidičích krotí starosta Novotný vandaly. Osobními dopisy a návštěvami

„Ahoj Frodo. Můžu ti tak říkat? Díky, víš, já vandalům, co tagují lidem fasády, tykám. Hele fešáku, tak tě mám, Frodo je tvůj tag, jsi to ty, vím, kde bydlíš, co jsi zač, ajajaj,“ píše se mimo jiné v dopise, který Pavel Novotný zveřejnil na Twitteru.

Pro iDNES.cz pak popsal, že podobná zásilka čekala na ještě jednoho adresáta.

„Jedná se o dva pachatele, kteří tu dlouhodobě jako ‚Frodo‘ a ‚Waps‘ způsobili škody mým odhadem tak za dvě stě tisíc. Hodinu po doručení dopisů se oba ozvali, není jim dobře. Zítra přijdou a jistě se dohodneme, mám tu pro ně připravený seznam chemických prostředků, kterými to jde dolů, a fakturu za fasádu úřadu. Jistě se dohodneme, aby se to obešlo bez policie,“ řekl starosta.

Jeho boj proti vandalům začal před několika měsíci. V dubnu se podle Novotného jeho přičiněním podařilo chytit při činu dva jiné sprejery, kteří pomalovali zeď sokolovny. V této chvíli policie řeší i posprejování zdi bytového domu, ale pachatele ještě nevypátrala.

Novotný ale tvrdí, že on o vandalech ví.

Policii se také sám přihlásil muž, který ve dvě hodiny ráno ničil zastávku poblíž úřadu. Viděl ho Novotný, který byl v tu dobu v kanceláři. Pachatele sice popsal policii, ale sám také za ním zašel domů s tím, aby se policistům přihlásil.

„Já vím, že to má asi řešit policie, a mám tu fajn dva okrskáře, ale já když tomu dám pár hodin a mám vytvořenu nějakou tu síť informátorů plus nějakou tu techniku oficiální i zcela neoficiální od soukromníků, tak se mi často podaří to odhalit celkem rychle,“ vysvětlil Novotný.

Policie ze Stodůlek, kam Řeporyje spadají, všechny tři případy potvrdila.

„Dva muži byli v dubnu chyceni při sprejování na místě, případ byl vyřešen ve zkráceném přípravném řízení. Evidujeme také případ posprejování z 24. května, ale pachatelé nebyli dosud vypátráni,“ potvrdil mluvčí policie Jan Rybanský.

A doplnil, že v posledních čtrnácti dnech se na stanici přišel doznat i muž, který v Řeporyjích poničil zastávku.

Kvůli vandalům už řeporyjské zastupitelstvo schválilo nákup fotopastí, které budou instalovány na určitých místech.



„Řeporyje hyzdila klasická aktivita hovádek, co ‚tagují‘ kde co, případně občas něco rozflákají. Máme obrovskou free graffiti stěnu podél celé ulice Tělovýchovná, plus jsem nově uvolnil dvě stě metrů dlouhou zeď v ulici K Závětinám. Ale my tu nemáme graffiti umělce, jen hovada,“ dodal k problematice Novotný.

Jako starosta již v minulosti řešil problémy své městské části vlastní cestou. Na Facebooku například zveřejnil řidiče, kteří zastavovali v zákazu, aby si vybrali peníze z bankomatu u budovy radnice. Svérázně také vyřešil problém s vraky v ulicích. Auta byla jednoho rána přesunuta do křižovatky, a protože vadila provozu, policie je musela nechat odtáhnout.