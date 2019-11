Na opravený Pattonův most v Plzni se vrátí dělníci, kvůli propadlinám

„Omezení ve směru od Lochotína do centra Plzně začnou ve čtvrtek 21. listopadu v devět hodin ráno a potrvají do večerních hodin pátku 22. listopadu,“ uvedl Zdeněk Kuťák z plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic.

Dodal, že lokální opravy se uskuteční v rámci reklamačního řízení přímo na mostě i jeho lochotínském předpolí.

„Po dobu opravy bude doprava svedena ze tří do jednoho jízdního pruhu,“ dodal Kuťák.

Rekonstrukce mostu dlouhého 226,6 metru trvala 20 měsíců a stála 167 milionů korun. Skončila v závěru loňského roku.

Před přestavbou měla auta pro každý směr dva jízdní pruhy, uprostřed mostu navíc jezdí tramvaje dvou ze tří plzeňských linek. Teď je ve směru do centra Plzně užší chodník, než byl, ale auta mají tři jízdní pruhy.

