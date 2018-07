Ústecký kraj má v soutěži o nejlepší památkářský počin hned dva zástupce

Cílem soutěže je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodnou odborníci, svého favorita ale z 21 nominovaných může podpořit v doprovodné anketě i veřejnost, hlasuje se na webu Národního památkového ústavu do 14. září. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 3. října v Jindřichově Hradci, cenu veřejnosti „Památky děkují“ získá počin s největším počtem hlasů.

Obnova zámeckého areálu v Jimlíně, který vlastní kraj, probíhá už bezmála dvacet let. Restaurátoři tu pracují i nyní.

Jimlínský rytířský sál - chlouba zámku

„Rekonstrukce probíhá ve velké části zámku, ale děláme vše pro to, aby co nejméně narušila návštěvnický provoz. Pracuje se v arkádové chodbě, kde se vymění velká okna, do nichž zatéká. Dojde také k výměně světel a hlavně k obnovení historických barevných omítek,“ přibližuje ředitel zámku Josef Kabát.

Největší chloubou objektu je rytířský sál, právě tam se našla pod bílou omítkou barevná dekorativní výmalba.

„Velká část omítky šla dolů snadno a je už pryč. Teď restaurátoři odstraní další vrstvy a obnoví původní výmalbu. Půjde-li vše dobře, chceme ukázat lidem sál v novém hávu příští sezonu,“ říká Kabát.

Dodává, že ještě letos ale zámek nabídne zájemcům i možnost nahlédnout pod ruce restaurátorů. Ve středu 3. října tu bude mít přednášku jeden z nich, Petr Novotný, který ukáže průběh prací.

Středověk a druhá světová válka na jednom místě

Archeologické výzkumy lokality Nesvětice přiblížily dvě různé etapy jejího vývoje – období raného středověku a 2. světové války. První nálezy zde byly zaznamenány již v 60. letech, v 80. letech bylo odhaleno rozsáhlé pohřebiště z konce 12. či počátku 13. století.

Posledních šest let tu probíhá průzkum na ploše šesti kilometrů čtverečních. Jen pár set metrů vedle odborníci nalezli dvě postavení německého protiletadlového dělostřelectva ze 2. světové války.

„Obě archeologické akce jsou jedinečné. Raně středověké pohřebiště je mimořádné množstvím zkoumaných pohřbů, jež v České republice nemá obdoby. Ve druhém případě jde o dosud nejrozsáhlejší výzkum archeologie 2. světové války v rámci Evropy,“ stojí v nominaci této lokality.

Ocenění uděluje Národní památkový ústav od roku 2014. Loni zabodovala za Ústecký kraj v kategorii Obnova památky a restaurování Společnost pro obnovu památek Úštěcka za záchranu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech.