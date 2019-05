Senioři nocovali v Labském dole, po zraněném muži pátrali záchranáři

Horští záchranáři dostali v úterý nezvykle brzy kolem páté hodiny ráno výzvu z krajského dispečinku linky 155, že v oblasti Labského dolu se nachází zraněný muž.

I když jim bylo divné, že by se někdo v takovou dobu vydal do údolí, vypravili dva týmy. Jeden měl prohledávat terén od hřebenů dolů, druhý tým vyjel terénním autem do dolu, aby postupovali směrem nahoru.

Zraněného pak našel záchranář postupující ze spodní části dolu. Turisté byli u stezky.

„Našel dvojici starších Němců, kteří vyrazili na túru už den předem. Pán si ale poranil nohu, takže spolu přenocovali bez prostředků ve volném terénu. Žena byla v dobrém zdravotním stavu, ale muž byl podchlazený, měl poraněné koleno a nebyl schopen chůze,“ uvedl náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa.

Dvojice pak vysvětlila záchranářům, že si nezavolali o pomoc dříve, protože to nepotřebovali. Deštivá noc je však dost vyčerpala.

Záchranáři převezli šestašedesátiletého muže na takzvaném rakouském vozíku až k svému autu a pak na stanici horské služby, kde si jej převzali zdravotníci se sanitou k dalšímu ošetření. Zásah skončil až kolem deváté hodiny ráno.

Také horská služba v Orlických horách zasahovala v úterý večer při pátrání po patnáctileté pohřešované dívce. Podle záchranářů se šla jen tak projít v okolí Deštného, ale zabloudila. Zapojili se i místní dobrovolníci. Dívku našel v pořádku psovod horské služby se psem, byla ale poněkud podchlazená.