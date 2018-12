Policie pátrala po dvou školačkách z Jaroměře, z domu odešly se spacáky

Policisté se domnívají, že dívky mohly již ráno odcestovat vlakem. Jejich cílem mohlo být Kokořínsko, kde byla jedna z nich s otcem na výletě.

„Je to jedna z indicií. Očekávali jsme, že by se dívky mohly vrátit domů, až se setmí. Ale to se nestalo,“ řekla náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová.



Policie žádá všechny svědky, kteří dívky dnes spatřili nebo by věděli, kde se mohou nacházet, aby sdělili své informace na linku 158.

Mladší z dívek je vysoká 150 centimetrů, má delší světle hnědé vlasy a na hlavě může mít tmavě zelenou pletenou čepici. Oblečená je do strakaté zimní bundy, tmavě modrých šusťáků a na zádech má kostkovaný batoh.

Starší dívka měří 157 centimetrů, má na sobě černé legíny, černou bundu s kapucí olemovanou kožíškem a na nohou nižší černé kozačky. Má tmavě hnědé dlouhé vlasy a je zřejmě bez čepice. Při odchodu z domu měla s sebou černý batoh s fialovými lístky.