V kraji policisté hledali už desítky dětí. Pět se jich stále pohřešuje

Vždy, když se na jejich stole objeví složka s fotografií dítěte, jsou v maximálním střehu. A s koncem školního roku to bývá častěji než po zbytek roku.

„I když věnují každému pohřešovanému maximální možnou pozornost, v případě dětí se soukolí dává do pohybu na 110 procent,“ říká o práci takzvaných pátračů Soňa Hergezelová, mluvčí krajských policistů.

Pohřešované děti v kraji rok 2013 - 110

rok 2014 - 99

rok 2015 - 73

rok 2016 - 79

rok 2017 - 53 (po jednom mladistvém doposud kriminalisté pátrají)

rok 2018 (k dnešku) 26 (čtyři stále pohřešované)

Za sledované období vyhlásili kriminalisté jedenáctkrát stav Dítě v ohrožení. Zdroj: PČR

Právě nadcházející období, tedy konec školního roku, bývá podle zkušeností kriminalistů dobou, kdy děti utíkají z domova nejčastěji. „Děti se mnohdy bojí trestu za špatné vysvědčení, a tak volí to nejméně vhodné řešení, útěk z domova,“ vysvětluje policejní mluvčí.

Mezi dětmi jsou ale i notoričtí útěkáři. Jenom v letošním roce řešili kriminalisté více než deset případů, kdy dítě odešlo z domova opakovaně. „Ani v těchto případech nemůžeme nechat a také nenecháváme nic náhodě. To, že v minulosti dítě uteklo devětkrát, neznamená, že by se mu podesáté nemělo nic stát,“ zdůrazňuje Soňa Hergezelová.

Mezi chorobné útěkáře patří nejen nezletilí ve věku do 15 let, ale především mladiství. Tedy mladí lidé ve věku od 15 do 18 let. Právě z nich se podle policejních statistik rekrutuje největší počet dětí, které jsou aktuálně v pátrání. Jedno z loňského roku a tři z letoška. Společně s jedním nezletilým tak v současné době krajští kriminalisté hledají pět dětí. Všechny mají nařízenou ústavní výchovu.

V případech pátrání po dětech se policisté snaží co nejvíce zapojovat všechny složky Integrovaného záchranného systému. Je tedy prakticky pravidlem, že se do akce zapojují hasiči či strážníci. A samozřejmě veřejnost.

„Není ostudou, když je pátrání vyhlášeno v médiích. Právě díky nim se mnohdy pohřešovaný člověk najde,“ říká preventistka policistů v Karlovarském kraji Zdeňka Papežová. Přidává zároveň několik rad, jak se zachovat v okamžiku, kdy lidé postrádají své dítě a nevědí, kde je.

„V první řadě je dobré obvolat jejich kamarády či příbuzné a zkontrolovat místa, kde by dítě mohlo být,“ doporučuje Papežová.

Samozřejmostí by měla být důkladná prohlídka domu včetně sklepa, půdy a okolí. Když tento postup nevede k nalezení dítěte a jeho rodiče navíc zjistí, že se z domova ztratilo například jeho oblečení, mobil či věci osobní potřeby, nezbývá než se obrátit na policisty. „Těm by rodiče měli předložit aktuální fotografii pohřešovaného, jeho podrobný popis a popis oblečení, ve kterém by mohl být. Důležité je znát i zdravotní stav dítěte,“ dodává Zdeňka Papežová.

Pátrání po pohřešovaných lidech má téměř stoprocentní výsledky. Vedle už zmiňovaných pěti dětí aktuálně kriminalisté pátrají po dalších třech dospělých. Jeden z nich je pohřešovaný od roku 2014. Od roku 2013 pátrali krajští kriminalisté celkem po 726 lidech.