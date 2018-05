Policie už měsíc pátrá po dvanáctiletém chlapci. Zmizel z domova

Policisté proto v úterý 15. května požádali o spolupráci také média a veřejnost. „Matka měla svého syna 15. dubna odvézt do dětského domova. Chlapec však chvilku před odjezdem, kolem 16. hodin, odešel z domova ve Velešíně a do současné doby se domů, ani do dětského domova na Českokrumlovsku nevrátil a nepodal o sobě žádnou zprávu,“ informovala českokrumlovská policejní mluvčí Lenka Pokorná.

Mobilní telefon má chlapec vypnutý. V minulosti již z domova utekl. „Policisté hned 15. dubna vyhlásili pátrání, avšak doposud provedená šetření a opatření nepřinesla žádné konkrétní poznatky,“ navázala Kozoňová.

Na sobě měl černé tepláky i černou mikinu

Chlapec je 150 až 155 centimetrů vysoký, má hubenou postavu, krátké hnědé vlasy a zelené oči. Zdánlivé stáří je 10 až 13 let. Na sobě by měl mít černé tepláky, černou mikinu, černou nebo modrou kšiltovku a černé boty s nápisem Puma.

Jakékoliv poznatky o pobytu či výskytu nezletilého, stejně jako další informace, které by přispěly k jeho vypátrání, může veřejnost sdělit kaplickým policistům na lince 974 232 720, případně na lince tísňového volání 158.