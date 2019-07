Páteřní cyklostezka Ohře se rozroste o další kilometry směrem na Ostrov

Do dalších vylepšení páteřní cyklostezky kolem Ohře se chce pustit Karlovarský kraj. Plánuje ji protáhnout směrem do ústeckého regionu i do Ostrova, komfortnější by mohla být i v Lokti. Karlovy Vary zase dostaví navazující městské úseky.