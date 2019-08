Pod rychlými auty se silnice zatím nepropadne, policie systém odmítá

Každé ráno stojí od benzinky až na konec Branišovic kolona aut, jež se připojuje na I/53. Navíc si většina řidičů, kteří projíždějí směrem na Moravský Krumlov či Pohořelice, s povolenou padesátkou hlavu neláme.

Na třistametrovém úseku radar zaznamenal i auto jedoucí rychlostí přes 120 kilometrů v hodině.

Jak plyne z několikadenního měření, které si zdejší radnice zadala, podle pravidel tu nejezdí 98 procent řidičů. A to tudy míří až dvě tisícovky aut denně, z toho velká část kamionů.

Místní si stěžují, že se jim otřásají domy, na některých se dokonce vytvořily až několikacentimetrové praskliny.

Situaci tak měl podle plánů obce zklidnit speciální práh zabudovaný do silnice, jenž se pod rychle jedoucím autem propadne. Zařízení s názvem Actibump je napojené na radar a pro neukázněné řidiče vytváří podobnou situaci, jako by v plné rychlosti vjeli do výmolu.

„Jeho přejetí auto nijak nepoškodí, díky psychologickému efektu si však řidič dá příště pozor,“ vysvětluje za dodavatele systému Daniel Čada.

Sjednoťte si noty, vyzývá starosta

Jenže mechanický výmol na zpomalování aut nikde v Česku zatím instalovaný není, Branišovice měly být první. A právě v tom nastal problém – české zákony zařízení osvědčené v severských státech neznají.

Obci tak od silničního správního úřadu přišlo negativní stanovisko, a to hlavně kvůli nesouhlasu policie. Z jejího zamítnutí, které má redakce MF DNES k dispozici, plyne, že zařízení nejde kvalifikovat jako pevnou překážku, protože se propadne do šesti centimetrů a vytvoří umělou nerovnost vozovky.

Proto nejde „napasovat“ ani pod dopravní značení, ani dopravní zařízení vyjmenovaná ve vyhlášce. „Jsme přesvědčení, že nelze legálně systém umístit do silnice, a tím pádem ani provozovat,“ stojí v odůvodnění.

Naopak ministerstvo dopravy ve svém stanovisku práh jako pevnou překážku bere a píše, že „každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

„Chceme, aby si sjednotili terminologii, sladili noty a řekli, jestli ano, nebo ne. Pro nás to je komplikace ohledně dotace i smlouvy s dodavatelem, který vzešel z výběrového řízení. Rádi bychom měli jasno, takhle máme svázané ruce,“ štve starostu Marka Sovku (TOP 09).

Úsekové měření by se obci výrazně prodražilo

Obec totiž získala dotaci od Místní akční skupiny Podbrněnsko, která přerozděluje evropské peníze, takže by z třímilionových nákladů na „mizející“ práh zaplatila nanejvýš 200 tisíc korun. Jenže policie Branišovicím doporučila úsekové měření, jehož pořízení, a to už bez dotace, vyjde na dva miliony.

Považujete propadající se práh ve vozovce za dobrý nápad, jak zpomalit rychle jedoucí vozidla?

Ano 123 Ne 130

„Přece nemůžu všechny peníze investovat do dopravy. Navíc proti větším radnicím jsme v nevýhodě, protože na úřadě jsme jen tři. Nemáme strážníky ani odbor dopravy, takže bychom zařízení museli převést do vlastnictví nebo pronájmu Pohořelicím, aby se postaraly o vybírání pokut,“ vysvětluje Sovka.

Další varianta podle policie? „Prý si máme pořídit atrapu policisty. Co je to za návrh? Nejsme fandové do skandinávských zemí, jen hledáme nejlevnější, ale zároveň co nejlepší a nejbezpečnější řešení,“ dodává Sovka s tím, že na místo prý není vhodný ani semafor.

Naopak podle něj ve prospěch mechanického výmolu hraje ještě jeden faktor – práh je totiž vybaven váhou a ta by tak mohla všudypřítomné kamiony hned při vjezdu do obce převážit, což by se ukládalo do databáze spolu s SPZ.

V obci tak dál doufají, že úřady přesvědčí. Zatím se alespoň podařilo protáhnout možnost čerpání dotace do konce letošního roku.