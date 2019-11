Pozemky v Pasohlávkách Číňané koupili, stavba obřích lázní však vázne

Zatímco hejtmanství už má o stavbě sanatoria poblíž novomlýnských nádrží jasnou představu, čínský investor – firma RiseSun – zatím nevybral ani architekta. Rozplývá se tím plán, že stavební práce začnou na obou stranách současně, aby netrpěli pacienti.

„Poslední informace od čínských investorů mám z konce září, kdy bylo společné jednání u pana hejtmana. Říkali, že jsou ve fázi, kdy hledají architekta, a chtějí ho představit do konce roku. Přitom my bychom potřebovali, aby už pracovali na projektové dokumentaci,“ uvedl pro MF DNES předseda představenstva Thermalu Pasohlávky Martin Itterheim s tím, že sladění termínů je tak ohrožené.

Pokud Číňané s přípravou výrazně nepokročí, kraj se na ně pokusí zatlačit.

„Uvědomuji si, že není ideální, pokud už bude náš léčebný ústav hotový a čínský investor teprve začne stavět. Bohužel my jim do toho moc mluvit nemůžeme. Podle smlouvy mají totiž sedmiletý cyklus, aby splnili podmínky. Na tom jim vázne bankovní záruka. Jenže my na druhou stranu nemůžeme čekat sedm let, než svůj lázeňský komplex postaví,“ poznamenal Itterheim.

Ještě loni přitom generální ředitel české pobočky RiseSun Edward Jie Xu prohlašoval, že Číňanům dochází trpělivost, protože jednání s krajem o nákupu potřebných pozemků v Pasohlávkách váznou. Smlouvu nakonec podepsali letos v lednu, už v říjnu však bylo jasné, že se do výběrového řízení přihlásili jako jediní a zároveň dokázali splnit podmínky kraje.

Číňané tehdy avizovali, že pokud se vyřeší vše potřebné, jsou schopní začít velmi rychle. „U nás postavíme jeden hotel kompletně se vším všudy za 152 dní,“ řekl Jie Xu.

Redakce MF DNES oslovila zástupce investora s žádostí o aktuální stanovisko, na dotazy však neodpověděli.

Kraj řeší, kde vezme peníze

Harmonogram stavebních prací ale není jediná věc, kterou musí Thermal s krajem vyřešit. Podle předběžné kalkulace se náklady včetně vybavení vyšplhají až ke 400 milionům, z prodeje pozemků přitom využijí „jen“ zhruba 200 milionů.

Půjde tak o výraznou investici, o níž musí rozhodnout krajské zastupitelstvo.

„Předpokládám, že peníze půjdou částečně z Thermalu a přispěje také kraj. Zároveň chceme žádat o dotaci Státní fond životního prostředí,“ nastínil Itterheim.

Původně mělo zastupitelstvo vyřešit financování ještě letos, teď to však vypadá, že Pasohlávky přijdou na program jednání až na začátku příštího roku. Finanční výbor, který k takovým projektům vydává zastupitelstvu doporučení, se měl možnost s vizemi Thermalu seznámit už minulý měsíc.

„Se zástupci společnosti jsme se setkali přímo v Pasohlávkách. Představili nám projekt jako celek. Podrobnosti týkající se financování ale nezazněly,“ řekla předsedkyně finančního výboru Naděžda Křemečková (ČSSD) s tím, že si počká na stanoviska všech potřebných orgánů.

Stavbou sanatoria se v pondělí zabývali i krajští radní. „Materiály týkající se celého projektu včetně finanční stránky jsme postoupili dotčeným odborům. Nyní čekáme, až se vyjádří,“ informoval náměstek pro investice Petr Hýbler (ANO).

Léčebný ústav se zaměří na pacienty po totálních endoprotézách a dalších náročných ortopedických operacích. Projekt počítá s kapacitou až 200 lůžek.