Adieu France? Vysočině po reformě zmizel partnerský kraj Champagne

17:56

Tomu partnerství dávalo od začátku jakousi slavnostní příchuť šampaňské. Letos je to už patnáct let, co vedení Kraje Vysočina začalo usilovat o bližší vztahy s proslulým vinařským regionem Champagne-Ardenne. Jenže ten po reformě francouzských krajů přestal existovat. A vztahy se zkomplikovaly.