Lidé v hlasování rozhodnou, kam půjde pět milionů z rozpočtu Zlína

Návrhy a nápady je možné podávat do 30. dubna přes formulář na webu projektu Tvoříme Zlín. Radnice je poté rozpracuje a prověří, zda jsou reálně proveditelné. Veřejně je představí závěrem prázdnin a veřejnost se dozví bližší informace o možnosti hlasování.

„Samotné hlasování by se uskutečnilo v listopadu. Poté by se vítězné návrhy představily veřejnosti a začalo by se pracovat na jejich realizaci, která by se uskutečnila v roce 2019,“ popsala koordinátorka Kamila Gamalová.

Zapojit se můžou i lidé nežijící ve Zlíně

Navrhnout půjde dva druhy projektů – malý do 0,5 milionu a velký do jednoho milionu korun. Dělat se bude právě tolik projektů, kolik se jich vejde do stanoveného rozpočtu.

Zapojit se může kdokoliv, nejen obyvatelé města. Musí ale přitom jít o návrhy vztahující se k území Zlína, nikoli jeho místních částí. Ty dostávají z městského rozpočtu 25 milionů korun, které mohou použít podle vlastního uvážení.

„Lidem z vnitřního Zlína tato možnost dosud chyběla. Tímto to chceme napravit,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast ekonomiky Bedřich Landsfeld.

Hlasovat se bude formou algoritmu Demokracie 21. Zájemci budou moci dát kladné hlasy více projektům a k dispozici mají i hlas záporný. Tím město zjistí, na jakém projektu je mezi lidmi největší shoda.

Částka, kterou tuzemské radnice uvolňují, se liší

Projekt takzvaného participativního rozpočtu spustila už řada radnic. Zlín je 34. městem v Česku, který k němu přistoupil.

„Důležité je, aby se během propagační kampaně podařilo vysvětlit, o co se jedná. Z praxe víme, že lidé mnohdy mají hodně smysluplné nápady,“ konstatoval Vojtěch Černý, odborník na participativní rozpočet ze společnosti Agora CE.

Podle něj většinou přijdou desítky návrhů. Klíčové však je, aby se celý proces neomezil jen na poslání návrhu a následné hlasování, ale aby účastníci projekty nadále spoluvytvářeli.

„Částka pět milionů korun, kterou Zlín uvolnil, by mohla být vyšší, ale chápu, že jde o pilotní ročník a město si musí celý projekt vyzkoušet. I tak je velmi dobrá zpráva, že k tomu radnice přistoupila,“ doplnil Černý.

Suma, kterou města dávají na tento typ investic, se v rámci země liší. Pohybuje se většinou mezi jedním a deseti miliony korun. Například Brno ale v rozpočtu na letošní rok vyčlenilo pro tyto účely 30 milionů korun, loni to bylo o 10 milionů méně (viz též Lidé chtějí v Brně tančírnu, veřejná WC i rozhlednu).

Jinde jde „jen“ o statisíce korun – třeba Nový Jičín takto uvolnil 200 tisíc a Opava 300 tisíc korun (viz též Opavané dostali možnost rozdělit městské peníze. Vybrali hřiště a zkušebnu).

V Českém Krumlově lidé loni rozhodli, že město letos postaví hřiště i vstup do řeky a připraví dopravní studii. Radnice na projekty dala 500 tisíc korun.