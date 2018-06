Buď Paroubek, nebo nikdo, trvá na svém kandidátovi ostravská ČSSD

Z prohlášení ostravské ČSSD Velice si vážíme, že kandidaturu Jiřího Paroubka podpořil předseda sociální demokracie Jan Hamáček, 1. místopředseda Jiří Zimola, předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka a předseda Krajského výkonného výboru ČSSD Moravskoslezského kraje Tomáš Hanzel. Proto nerozumíme tomu, že Předsednictvo ČSSD v pátek nepřijalo usnesení ke schválení kandidatury Jiřího Paroubka. Pokud Předsednictvo ČSSD neschválí tuto nominaci, tak by to znamenalo, že v levicovém obvodu č. 71 Ostrava-město nebude poprvé po 22 letech kandidovat ČSSD do Senátu. V obvodě, kde jsme již dvakrát senátní volby vyhráli. Uvědomují si členové Předsednictva ČSSD tuto hrozbu? Převezme Předsednictvo ČSSD odpovědnost za volební výsledek ČSSD v Ostravě? Předseda strany Jan Hamáček si to podle vyjádření do médií uvědomuje. Žádáme proto Předsednictvo ČSSD, aby se v co nejkratší době sešlo a schválilo kandidaturu Jiřího Paroubka do Senátu za ČSSD v Ostravě.