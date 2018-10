Sezona parních vlaků pomalu končí, na závěr pojede Šlechtična a Heligón

Jízdy historických vlaků o prodlouženém víkendu 28. září: Oslavy 160 let Kladenskonučické dráhy

Nučice–Mořina 7.50–8.25, 9.50– 10.25, 13.50–14.25, 15.50–16.21 Mořina–Nučice 8.50–9.30, 11.20– 12.00, 14.50–15.30, 16.30–17.05 Jízdné: zpáteční 100 korun. 29. září: Křivoklátský expres

Praha Braník 7.43, Praha Vršovice 8.15, Praha hl. nádraží 8.21, Praha Holešovice 8.35, Kralupy nad Vltavou 9.18, Kladno 10.26, Lužná 11.17, Rakovník 11.49, Křivoklát 12.07. Křivoklát 15.57, Rakovník 16.35, Lužná 16.57, Kladno 18.10, Kralupy nad Vltavou 19.01, Praha Holešovice 19.37, Praha hl. nádraží 19.51, Praha Vršovice 19.55. Jízdné: jednosměrné 280 korun, zpáteční 320 korun. 29.–30. září: Karlštejnské vinobraní

Praha Smíchov – Praha Radotín – Dobřichovice – Karlštejn. 9.20 – 9.30 – 9.41 – 9.51, 11.48 – 11.58 – 12.09 – 12.19, 14.20 – 14.30 – 14.41 – 14:51. Karlštejn – Dobřichovice – Radotín – Smíchov.

10.30 – 10.47 – 10.59 – 11.10, 12.45 – 13.06 – 13.18 – 13.29, 17.29 – 17.48 – 18.00 – 18.11 (so), 16.29 – 16.48 – 17.00 – 17.11 (ne). Jízdné: jednosměrné od 100 korun, zpáteční od 150 korun, děti do 6 let 20 korun.