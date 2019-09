Sloupky a závory na parkovišti u jihlavského Lidlu ničí rozměrné kamiony

Na jihlavském parkovišti prodejny Lidl v Okružní ulici se opakují kuriózní nehody. Není to tak dlouho, co vedení řetězce nechalo tuto plochu pro auta opatřit závorami. A tehdy to začalo. Někdo tam brzy po dokončení vyvrátil sloupek s výjezdovou závorou.