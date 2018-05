Hradecká univerzita dala kus parkoviště zdravotníkům. Plánuje parkovací dům

Toho kontrastu už si museli všimnout i mimohradečtí řidiči. Zatímco u fakultní nemocnice se parkuje na každém možném i nemožném místě, naproti přes silnici u univerzity jsou desítky volných stání.

Nemocnice a škola se o možnosti přenechání „nadbytečných“ parkovacích míst dohadovaly několik let, do záležitosti se vložil i výbor pro územní plánování, leč pokaždé bez výsledku.

Až nedávno se konečně podařila dohoda. Univerzita totiž zjistila, že 30 parkovacích míst - a mimo sezonu dokonce až 70 - může postrádat.

Snad je to náznak, že se obě instituce, oddělené pouze čtyřmi pruhy silnice, semknou dohromady. Už loni schválila vláda návrh zákona, který by fakultní nemocnici přetvořil na nemocnici univerzitní, v níž by se však i nadále studenti hradecké medicíny vzdělávali. A ani bariéra silnice by už brzo nemusela být nepřekonatelnou překážkou mezi oběma ústavy.

Rozvojový plán předpokládá propojit kampus s nemocnicí

„Univerzita nechala vlastním nákladem zpracovat a s výborem pro územní plánování projednat architektonickou studii jako podklad pro další investiční výstavbu a celkový rozvoj území kampusu. V tomto rozvojovém plánu mimo jiné plánuje úzké propojení obou areálů – tedy areálu kampusu a areálu fakultní nemocnice – podchody u křižovatky Mileta a nadchod nad městským okruhem,“ říká mluvčí univerzity Jakub Novák.

Hradecká vysoká škola současně požádala vedení nemocnice, aby připravilo návrh smlouvy o úzké spolupráci, kde budou zakotveny nejen průniky činností a vzájemná podpora obou institucí, ale také problematika parkování. U univerzity by totiž měl vzniknout parkovací dům.

„Univerzita dává k dispozici nemalé prostory pro výstavbu parkovacích domů s kapacitou dostačující i pro veřejnost či návštěvníky fakultní nemocnice,“ potvrzuje Novák.

„Dům by pomohl vyřešit deficit míst v okolí fakultní nemocnice. Podle studie rozvoje území, kterou si nechala univerzita zpracovat, by místo bylo s nemocnicí spojeno lávkou přes druhý silniční okruh a ta by ústila nedaleko budovy současné neurochirurgie,“ říká náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

Třicet nových parkovacích míst sice vyřešilo problémy některých zaměstnanců nemocnice, avšak pro pacienty se nic nezměnilo. „Parkovací stání jsou umístěna za systémovou závorou a jsou přístupná pouze držitelům karet. Proto nejsou vhodná pro okruh nestálých návštěvníků,“ vysvětluje Novák.

„Zájem o ně projevilo 22 zaměstnanců nemocnice, kteří je využívají,“ navazuje mluvčí fakultní nemocnice Jakub Sochor.

Nemocnice jedná s městem, aby pomohlo s parkovišti

Ačkoli volných parkovacích stání nabízí betonová plocha před univerzitou stále dost, škola se jich zbavit nemůže.

„Bohužel není možná varianta případného odprodeje nebo nájmu pozemků ve vlastnictví univerzity. Tato parkovací stání byla financována příspěvkem z programového financování ministerstva školství a jsou tak určena jako nutná stání pro vydání stavebního a kolaudačního rozhodnutí pro nově vybudované vědecké a výukové kapacity univerzity v kampusu Na Soutoku,“ upozorňuje mluvčí na budoucí výstavbu.

„Samozřejmě bychom uvítali dramaticky větší počet parkovacích míst pro pacienty nemocnice, ale chápeme, že univerzita nemůže další místa poskytnout. Proto i dále pokračujeme v jednání s královéhradeckou radnicí o řešení problémů s parkováním v areálu nemocnice i v jejím okolí,“ dodává Sochor.

Stavět se bude i na druhé straně silničního okruhu. Většina hostů špitálu věří, že to bude co nejdříve. Město nyní usiluje o stavební povolení pro vybudování alespoň provizorního parkoviště asi pro 200 aut za 11 milionů korun.

„Že potřebujeme stavební povolení, věc komplikuje, ale věřím, že parkoviště bude hotové do konce tohoto roku,“ doufá Vedlich.