Valdštejnská lodžie láká do Jičína. Auta ale komplikují život místním

Odstavená auta už dlouho vadí místním z městské části Sedličky. Návštěvníci jim opakovaně stojí na soukromých pozemcích, ničí trávu a kytky a blokují výjezdy k domům.

„Parkují nám na pozemku nebo auta nechávají před barákem,“ dušovala se jedna z místních na nedávné diskuzi se zástupci města.

Radnice má sice plán, který by mohl starosti vyřešit, ale zároveň přiznává, že teď na to nejsou peníze.

„Na západní straně by vzniklo 17 kolmých míst, kde by se dalo projít pěšky do lodžie. Projekt by také vyřešil problematickou silnici, která je mezi Sedličkami a Libosadem. Právě podélně by mělo pokračovat stromořadí, které by zmírnilo nebezpečné esíčko. Je to však pouze vize, která dříve než za 10 let nebude realizována,“ řekl jičínský místostarosta Petr Hamáček (SPJ).

Jičín se potýká ještě s jedním doprovodným problémem. Jde o kamiony načerno parkující nedaleko lodžie u železniční zastávky. „Budeme se snažit, aby tam nestály. Můžeme tam dát značení nebo zákaz,“ uvedl stručně Hamáček.

Valdštejnská lodžie prošla mnoha úpravami a kavárna je vyhledávaným místem ke konání svateb nebo koncertů. Jak přibývá kulturních událostí, zvedá se i počet návštěvníků, kteří přijedou autem. To není lehké ani pro kavárnu, kam si chodí obyvatelé Sedliček stěžovat.

Lidé jsou líní zaparkovat u zastávky u trati a pak dojít pěšky

„Někteří řidiči to řeší po svém a zaparkují auto vedle parkoviště na zeleni, jiní odjedou do Sedliček, kde vůz odstaví na soukromém pozemku. My se je snažíme posílat za lodžii k zastávce u trati, kde je místo na parkování. Odtamtud jsou však návštěvníci často líní dojít pěšky,“ poznamenala pracovnice kavárny, která si nepřála zveřejnit jméno.

Při koncertech či představeních přicházejí další komplikace, zaparkovat nemají kde účinkující ani hosté. „Sice dáme ceduli, že tam nemá nikdo parkovat, ale málokdo to respektuje. Například při Čarodění tady bylo 700 lidí. Kde myslíte, že všichni parkovali?“ zlobí se pracovnice kavárny.

Podle Vojtěcha Drahoňovského, který je spolupořadatelem akcí v lodžii a o památku se dlouhodobě zajímá, souvisí téma nevyřešeného parkování s přístupem radnice. Se zástupci města si příliš nebere servítky.

„Kam Jičín směřuje? Kde a v čem je jeho hodnota? Jakým městem chce v budoucnu být? Čemu dává přednost? Odpovědi neznám. Sám u lodžie parkuji, a to na všech místech, která byla při diskuzi s městem zmíněna: přímo před vchodem do lodžie z jižní strany, na protilehlé straně či podél chodníku u autobusové zastávky ve směru do Valdic i na nepanelové ploše u železniční zastávky. Znám parkování na louce směrem k vodárně pod Zebínem i v ulici K Zebínu nebo u zdi Libosadu u cesty z hlavní silnice do obory,“ říká.

S rostoucí přitažlivostí místa rostou i požadavky účinkujících na pohodlné zázemí. „Toto téma se stává důležitým bodem,“ dodal Drahoňovský. Variantou prý může být odkup penzionu Špuntovna, který je na prodej či odkup zemědělské půdy pod vodárnou.

V jičínských Sedličkách přesto věří, že město parkování u lodžie nakonec přece jen vyřeší. „Je to běh na dlouhou trať, musíme mít trpělivost,“ poznamenala Jitka Sedláčková, která bydlí v Sedličkách .