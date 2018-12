Cheb ladí nový systém parkování, lidé díky tomu platí ročně jen stovku

Parkovací systém, který v centru města Cheb zkušebně funguje od začátku letošního března, čekají příští rok změny. Důvodem jsou nedostatky, které v průběhu provizorního provozu vyplouvají na povrch. Také kvůli tomu v příštím roce nezaplatí lidé za parkovací kartu běžných 1 200 korun, ale jen stokorunu.

„Parkovací systém je živý organismus. Chceme jej v průběhu příštího roku doladit. Připravujeme například spojení některých parkovacích zón. V současnosti je jich mnoho a některé jsou příliš malé. V řadě lokalit tak evidujeme převahu vydaných parkovacích karet nad počtem parkovacích míst,“ uvedl starosta Antonín Jalovec.

Pokud podle něj vzniknou větší celky, bude pro držitele parkovacích karet jednodušší zaparkovat třeba v sousední ulici, pokud v té jejich už bude plno.

„Celý systém bude také přehlednější. Chystáme i sjednocení doby, po kterou se smí ve vybraných lokalitách centra parkovat na kotouč. S ohledem na připravované změny zachováme i pro příští rok v takzvaných modrých zónách sníženou sazbu za vydání parkovací karty. Místní obyvatelé tak zaplatí za celoroční parkování i příští rok pouze stovku,“ vysvětlil starosta.

Podle jeho slov se zlepší i administrativa při získávání parkovací karty. Nově už nebude nutné zajít na radnici i na služebnu městské policie.

„To bylo časově náročně a pro lidi zatěžující. Nyní proto bude příjem žádostí i samotné vydání karty zajišťovat pracoviště Czech Point ve vstupní části budovy radnice na náměstí Krále Jiřího. Jsem rád, že odbor správy majetku tuto novinku připravil. Změní se také podoba parkovací karty. Namísto rozměrného papíru občané dostanou dokument zatavený do laminátové fólie ve formátu A6. Na druhé straně karty budou parkovací hodiny, což myslím si bude praktické,“ upřesnil Jalovec.

Nový systém parkování však zkomplikoval život lidem s postižením. Příkladem může být vozíčkářka Zdeňka Karim z Aše, která do Chebu dojíždí za prací. Ta od začátku letošního roku už nemůže parkovat přímo před domem ve Valdštejnově ulici, kde pracuje. Tamní vyhrazené parkovací místo, stejně jako mnoho dalších v chebských ulicích, totiž město a dopravní inspektorát na konci loňského roku v souvislosti se startem nového parkovacího systému zrušily.

„Mám sice parkovací kartu na svoje jméno a díky tomu mohu zaparkovat kdekoli ve Valdštejnově ulici. Jenže každý, kdo zná Cheb, tak ví, že je zde téměř vždy plno. Vždycky když přijedu, musím kroužit po okolí a složitě hledat místo, kde zaparkuji. A obtěžovat kolegy, kteří mi k autu pokaždé přijdou pomoci vystoupit,“ vysvětlila Zdeňka Karim.

Ta zvažuje, že v souvislosti s chystanými změnami zkusí znovu požádat radnici o vytvoření vyhrazeného parkoviště přímo před domem, kde pracuje.

Její slova potvrzuje Jan Kristek, ředitel společnosti Marketa Remone, která Zdeňku Karim zaměstnává. „Žádali jsme město, policii i kraj. Neúspěšně. Mohli jsme si jedině zaplatit místo k parkování, za něž bychom ročně platili 22 tisíc korun. Na to ale peníze nemáme. Nakonec nám nezbylo, než se s tím smířit,“ uvedl Kristek.

Velký problém hlásí za dobu zkušebního fungování systému také řemeslníci. Například Marek Aichler na Facebooku uvedl, že by jako elektrikář uvítal kartu, díky které by mohl po dobu své práce parkovat kdekoli bez omezení. „Jak vyložit z auta sbíječky, vysavač, řezačku, kabely, sádru a spoustu dalších věcí, a to každodenně, aniž bych pokaždé musel řešit parkovací lístek?“ popsal situaci.

Další diskutující Tomáš Novotný zas navrhl, že by město mohlo právě tímto způsobem řemeslníky v Chebu podpořit. „Muselo by to ale být cenově přijatelné. Takzvaná univerzální karta, kterou město nabízí asi za 10 tisíc korun, asi nebude to pravé ořechové,“ nastínil.

Starosta Antonín Jalovec slíbil, že vedení města se nad návrhem zamyslí. „Je ale otázkou, jak vymezit pojem řemeslník a zda by podobné výhody neměly mít třeba i rozvážkové firmy, vozidla pošty a další. Musíme najít mechanismus, jak v našich legislativních podmínkách takovým požadavkům vyhovět a nezatížit systém desítkami výjimek,“ dodal.