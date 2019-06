Adršpach zavedl kvůli davům turistů závory u parkovišť a zvýšil poplatek

Loni si turisté v Adršpachu u nejnavštěvovanějšího tuzemského přírodního lákadla mohli připadat div ne jako v socialismu. Minulé vedení obce zavedlo bezplatné parkování, aby odbouralo kolony aut čekajících před pokladnou parkovišť.

Zlepšení to však nepřineslo, nedávno zvolení zastupitelé proto sáhli pro letošní sezonu po jiném receptu a na obou parkovištích nově zavedli závory. Systém by měl zamezit i nelegálnímu kempování v karavanech.

Už od dubna zastupitelé zvedli parkovné z nuly na stovku za celodenní stání a objednali příslušnou techniku. Před měsícem firma začala hloubit výkopy pro kabely. Od minulé středy je už systém za 1,8 milionu korun v provozu i se změněným ceníkem.



„V zastupitelstvu padl i návrh, aby se stokorunový poplatek za auto platil za tři hodiny, ale ozvaly se námitky, že by to bylo málo. Zohlednili jsme, že návštěvníci potřebují víc času, aby prošli parkovištěm, skalami a pak se stihli i najíst. Proto jsme rozhodli o stokorunovém poplatku za čtyři hodiny. Autobusy a karavany platí tři sta korun za čtyři hodiny, poté se platba zvyšuje. Velkou debatu jsme ale k tomu tentokrát nevedli,“ popisuje starostka Adršpachu Dana Cahová (Adršpach 2018).



Turisté se zatím občas s parkovacími závorami potýkají. Jedna řidička bezradně otáčí auto u výjezdového turniketu a mizí raději kolem kasy. Ženě z polského vozu musí zase pomoci u výjezdu jeden z řidičů odstavených autobusů.



Systém rozpozná typ vozidla. Platí se až při odjezdu podle toho, jak dlouho auto skutečně zůstalo na parkovišti. Lidé dostávají k dobru dvacet minut, aby si vše kolem parkovného v klidu obstarali.

Zařízení také na displejích před obcí informuje, zda jsou ještě volná parkovací místa. Když docházejí, s předstihem to oznámí. Pak řidiči musejí odstavit auta na vzdálenějších místech, záchytné plochy v krizových dnech otvírají sousední Teplice nad Metují.

Obsluha parkoviště v Adršpachu dál zůstává. „Že bychom měli díky závorám volno, se říct nedá. Hlavně teď lidé potřebují poradit u parkovacích automatů. Někteří si tu už zaplatili i za přenocování s karavanem, ta částka se potom šplhá docela vysoko,“ zmiňují pracovníci.

Návštěvníkům to ani příliš nevadí, že letos v Adršpachu musejí za parkování platit.

„Stovka mi nevadí, to je jako našich 18 zlotých a na to jsme zvyklí. Myslím, že se vejdeme do čtyřhodinového limitu a pak pojedeme dál,“ soudí dvojice s malým dítětem, která dorazila až z polského Kołobrzegu na pobřeží Baltu.

„My jsme si ceny v Adršpachu nijak nezjišťovali a prostě tu zůstaneme tak dlouho, než si projdeme celý okruh skalami. Vždyť jsme sem ujeli nějakou dálku, nebudeme spěchat,“ tvrdí mladý Slovák pracující v Praze, který vyvezl do Adršpachu na výlet svou maminku.

Vyšší poplatek se však nelíbí lidem, kteří pobývají ve skalním městě delší dobu.

„Lezci jezdí do skal každý víkend, a když to jde, tak i během týdne. Pro tyto lidi je to likvidační. Čas, který trávíme ve skalách, nejsou čtyři hodiny, ale je to od rána do večera. A platit za každou započatou hodinu 50 korun navíc je moc, tyto peníze se můžou využít k utrácení v nedalekých občerstvovnách v Kalírně, u Tošováka a jinde,“ namítá na sociálních sítích Michal Biederman.

VIDEO: Poláci mají volno, v Adršpachu je hlava na hlavě

Loňská bezplatná parkoviště přitáhla do Adršpachu hodně majitelů karavanů, kteří si z dolního parkoviště udělali nelegální kemp. Pobývali tam i několik dnů, zůstával po nich nepořádek. I teď se na parkovištích objevilo několik nocležníků.



„Spali tu teď třeba Švýcaři a Rakušané. Nevím přesně, co tím parkovným provozovatelé sledují, ale loňské parkování zdarma určitě nebylo v pořádku. Mělo by se za to platit,“ poznamenává dvojice lezců, kteří právě suší spacáky.

Dnešek byl na adršpašských parkovištích nezvykle klidný. V poledne tam stálo jen asi padesát aut a dvacet velkých autobusů vezoucích polské zájezdy školáků i dospělých.

Zdejší infocentrum přitom dopředu varovalo, že kvůli Svatodušní neděli připadající na 9. června může zamířit do skal ode dneška až do neděle opět velmi mnoho polských turistů. Velký zájem se čeká i v týdnu kolem 20. června, kdy bude svátek Božího těla.

Do Adršpašských skal míří ročně kolem 300 tisíc platících turistů, což z lokality činí nejvyhledávanější přírodní památku v Česku.

Parkovné v okolí Adršpašsko-teplických skal Poplatek v Adršpachu motocykly a osobní auta - 4 hodiny/ 100 korun , každá další hodina 50 korun

- 4 hodiny/ , každá další hodina autobusy a karavany - 4 hodiny/300 korun, každá další hodina 50 korun Poplatek v Střmenském podhradí u Teplických skal Město Teplice nad Metují reagovalo na znovuzavedení parkovného v sousedním Adršpachu a zvedlo od dubna parkovné na 100 korun za auto, 60 korun za motocykl a 300 korun za autobus

V posledních letech se oblast kolem národní přírodní rezervace potýká s kolabující dopravou, když naráz přijedou auty tisíce návštěvníků.

Naposledy začátkem května policie musela opět uzavřít silnici z hraničního přechodu ve Zdoňově a odkláněla motoristy na vzdálenější parkoviště u Teplic. Loni bylo dnů s extrémní návštěvností 52.

Ochranáři ze Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko ani letos nedovolili, aby Adršpach odstavoval auta ve dnech s očekávanou vysokou návštěvností na louky, kde pro to nemá povolení.

Limitem parkovacích míst, kterých je asi 750, se snaží omezit množství turistů na okruhu.

„Vítáme parkovné. Loňský krok, kdy nejbližší parkování u nejatraktivnější destinace v oblasti bylo zdarma, jsme považovali za nešťastný,“ uvedla vedoucí Správy CHKO Hana Heinzelová, když se zastupitelé rozhodli pro osazení závor. Kvitovala i to, že se bude vybírat poplatek podle hodin, protože je to ve světě běžné u tak atraktivních cílů.

V březnu se na zastupitelstvu ozval i jeden z podnikatelů, který varoval, že parkovné navyšované po hodinách může turisty přimět k rychlejšímu odjezdu z obce, což by pocítili provozovatelé bister, hospodští i zámek vlastněný obcí.