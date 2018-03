Městské části v Praze nevybírají pokuty za parkování, nemají software

Úředníci kontrolují auta, pokutovat ale nemohou V Praze 1 od začátku roku kontrolují parkující auta přímo lidé z úřadu městské části.

Radnice si nechala vyvinout aplikaci, která pozná, zda má řidič zaplacené parkování.

Pakliže nemá, úředníci na auto přilepí upozornění o provinění. Když je v jedné ulici více neplatičů, zavolají na místo strážníky, sami pokutu udělit nemohou.

Radní Prahy 1 pro dopravu Richard Bureš (ODS) by to ale rád změnil. Podobně jako v New Yorku by tak nebyli potřeba strážníci, kteří by se mohli věnovat i jiným věcem. V Praze 1 jich navíc mnoho chybí. Nejprve ale chce nasbírat data o parkování ve své městské části, kterými by rád poslance přesvědčil o změně zákona.