V Moravskoslezském kraji chybí řidičům tisíce parkovacích míst

Například v Opavě plánují stavbu parkovacího domu s 210 místy, parkování na zatravňovacích dlaždicích zkoušejí ve Frýdku-Místku, koncepci parkování zpracovávají v Novém Jičíně.



Zhruba 2 500 parkovacích míst schází v ostravském městském obvodu Poruba. Radnice už několik let řeší, jak se problému zbavit.

„Podle propočtů, které si Poruba nechala zpracovat před několika lety, chybělo na území obvodu přibližně 3,5 tisíce parkovacích stání. Od té doby se podařilo vytvořit zhruba tisíc nových míst,“ řekl porubský mluvčí Martin Otipka. „Najít řešení není jednoduché, protože parkovací stání rozhodně odmítáme dělat na úkor zeleně.“

S hledáním východiska mohou pomoci i anonymizovaná data mobilních operátorů. Ta mohou radnici ukázat, kudy se lidé nejčastěji pohybují, kde hledají parkovací místa.

K řešení nepříznivé situace má Porubě pomoci hned několik kroků. Vedle chystané stavby podzemního parkoviště v Budovatelské ulici má situaci v obvodu pomoci třeba i zákaz parkování dodávek na jeho území.

Stavbou nových parkovišť chtějí reagovat na nepříznivé podmínky pro parkování automobilů i v největším ostravském obvodu Jih.

„Byla vytipována celá řada lokalit, kde by mohla být vybudována nová parkoviště či stávající parkoviště rozšířena tak, aby došlo k výraznějšímu navýšení počtu parkovacích stání,“ řekl místostarosta Zdeněk Hűbner. „Jde ale o proces administrativně, finančně i časově velice náročný, navíc jsme v poslední době obdrželi několik petic proti stavbě parkovišť v některých místech.“

V Ostravě jsou na hranici kapacity, plánují nová stání

Vedle obvodů se s nedostatkem parkovacích míst potýká i ostravský magistrát.

„Ostrava je sice v daleko lepší situaci, než je například Praha nebo Brno, ale centrum města a nejbližší okolí se v současné době pohybuje na hranici kapacity možného parkování,“ sdělila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Do průzkumu možností parkování magistrát v poslední době investoval 3,1 milionu korun. Situaci by mohla změnit nabídka nových parkovišť.

„V současné době se chystá výstavba nových nebo rozšíření stávajících parkovacích ploch se zaměřením na parkoviště typu P+R, například pod Frýdlantskými mosty, v Českobratrské ulici, v sousedství Dolu Hlubina v oblasti Dolních Vítkovic, na Hranečníku nebo v Hlučínské ulici. Parkoviště budou od centra v docházkové nebo dojezdové vzdálenosti MHD,“ podotkla Vojkovská. „Dalším záměrem je výstavba parkovacích objektů na Fifejdách poblíž městské nemocnice, u krajského úřadu nebo u zoo.“

Řidiči nejsou ochotni odstavit vozidlo o ulici dál

S nedostatkem parkovacích míst se ale potýkají i v jiných městech kraje. Například v Kopřivnici vybudovali během posledních deseti let 650 nových parkovacích stání. Ale ani to nestačí. „Jen v roce 2018 šlo do parkování více než 11,5 milionu korun,“ uvedla mluvčí kopřivnické radnice Jana Hromočuková.

Obdobnou částku připravuje Kopřivnice i na příští rok. „Město v současnosti připravuje dokument zaměřený na problematiku parkování, proto víme, že je na sídlištích v nočních hodinách odstaveno na nelegálních místech v průměru 684 aut. Zároveň tady ale je i řada legálních míst volných, přibližně 590, z čehož vyplývá, že deficit není tak velký, ale obyvatelé často nejsou ochotni odstavit vozidlo legálně o ulici dál, nebo je pro ně volné místo opravdu příliš daleko.“

Problematiku parkování v současnosti řeší i Třinec, kde v poslední době přibylo na 230 parkovacích míst. Tamní magistrát si nechal zpracovat studii, jejíž součástí bylo i plošné dopravní sčítání.

„Problematické je především noční parkování obyvatel sídlišť, na což se chceme zaměřit,“ konstatovala primátorka Věra Palkovská.

„Nechceme změnit veřejný prostor v jedno velké parkoviště. Chceme, aby se dalo ve městě parkovat, ale zároveň nechceme stavět další parkovací stání na úkor zeleně a relaxačních ploch,“ zmínila