Lidé v Chebu a Mariánských Lázních protestují proti změnám v parkování

Petice v Mariánských Lázních upozorňuje zejména na lokalitu od křižovatky Hlavní s Chebskou směrem k nemocnici. Tady se v ulicích objevilo velké množství značek, což dopravní situaci zbytečně komplikuje. Navíc zde nová úprava zcela změnila zaběhnutý systém parkování, což se projevilo tím, že po zavedení nového systému jsou některé ulice prázdné a jiné přeplněné.

Někteří obyvatelé Mariánských Lázní jsou přesvědčeni, že tato oblast žádnou úpravu parkování nevyžadovala. „Chceme v Mariánských Lázních docílit zrušení zóny D,“ uvedl předkladatel petice Vladimír Kajlík.

Starosta Mariánských Lázní říká, že jej mrzí, že lidé nepřišli nejprve na radnici. „Mohli jsme si to vyříkat. Navíc vím, že některé požadavky už byly na základě podnětů obyvatel vyřešeny a závady odstraněny. Takže petice už v některých připomínkách řeší to, co už neexistuje,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Kalina. Ujistil, že dokumentem se bude zabývat komise urbanistiky a dopravy, která se sejde příští týden.

Také v Chebu vznikla na protest proti některým změnám v parkování petice. „V podstatě se nám jedná o sjednocení jednotlivých zón. Ty byly často nastaveny podle ulic. Jenže v některé bylo parkovacích míst málo, jinde třeba i dvakrát tolik. Chtěli jsme to sjednotit, aby lidé mohli zaparkovat třeba za rohem. Nebo v sousední ulici, když v té své místo nenajdou,“ uvedla Marcela Novotná.

Chebským vadí nedostatek míst a drahé poplatky

Chebanům také vadí, že zejména na starém městě není dostatek parkovacích míst.

„A to přes sliby vedení radnice před nějakými sedmi lety. Tehdy nám slibovali, že se k parkování začnou upravovat vnitrobloky. Bohužel, za tu dobu se změnil snad jen jeden dvůr. Nyní už vidíme snahu, radnice zkouší hledat nová místa, ale nechceme, aby se to opět zastavilo. Budeme si to muset pohlídat,“ řekl další z petentů Otto Friedrich.

Tomu vadí také poplatky za rezidentní stání, které budou stát od příštího roku 1 200 korun ročně.

„Není to žádná služba, která by nám něco přinášela. Navíc ani zaplacení rezidentního stání majitele karty k parkování neopravňuje. Když nenajde místo, prostě nezaparkuje,“ poukázal na problém nedostatku parkovacích míst Friedrich.

Chebský starosta Zdeněk Hrkal prý připomínky obyvatel k parkovacímu systému vítá.

„Systém zatím běží ve zkušebním režimu. Řekli jsme si, že letošní rok využijeme k doladění. Na základě připomínek budeme systém postupně upravovat. Chceme, aby vyhovoval většině obyvatel, i když je jasné, že situace, kdy budou spokojeni všichni, nenastane zřejmě nikdy,“ pokrčil rameny Hrkal.

První změny nastanou už v dubnu

Podle jeho slov dojde k první korekci už začátkem dubna. Změny se dotknou zejména držitelů rezidentních karet, kterým se sloučením oblastí rozšíří možnosti parkování. Novinka bude platit například v ulicích 26. dubna, Mánesova a Valdštejnova.

„Dalším příkladem mohou být také zóny v ulici Obrněné brigády, v části Valdštejnovy a v Jateční, Židovské či na Františkánském náměstí,“ vypočítal lokality starosta s tím, že k dalším změnám v Růžové a Jateční ulici dojde od července.

„Tady je nutné získat povolení, vyrobit a osadit značení. Dříve se to stihnout nedá,“ zdůvodnil prodlení Hrkal.

Podle slov starosty je však zásadní problém v tom, že městu místa k parkování obecně chybí.

„Řešením by pro Cheb mohlo být odstavné parkoviště. Jednali jsme s majitelem obchodního domu Prior, který vlastní pozemek za obchodním domem. Tady by byl parkovací dům ideální. Bohužel jsme neuspěli. Budeme se tak muset zaměřit na větší využití vnitrobloků,“ konstatoval starosta Hrkal s tím, že první parkovací místa vzniknou už letos.

„Například ve dvoře u takzvané Myšárny nebo v Dobrovského ulici u Chebského hradu. Příští rok plánujeme úpravy ve vnitrobloku v Hradební ulici,“ doplnil Hrkal.