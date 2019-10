Karlovarská parkoviště dostanou závory, dopravní podnik čeká větší tržby

Pokud bude vedení dopravního podniku s nabídkou spokojeno, začne na projektu hned pracovat. Hotovo by mohlo být na jaře příštího roku.

„V první vlně se projekt týká parkovišť ve Varšavské ulici, u Městské tržnice, na nábřeží Jana Palacha a KOME,“ naznačil Lukáš Siřínek, ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary.

Cílem je vybudovat bezobslužná parkoviště, tedy taková, na která se vjíždí přes závoru a jsou monitorována kamerami. „Dnes už je podobný automatizovaný systém státním standardem,“ zdůraznil ředitel.



Dopravce v neposlední řadě očekává ekonomický přínos. „Podle zkušeností z jiných měst, kde podobný automatizovaný systém zavedli, se tržby z parkovišť rapidně zvedly,“ potvrdil Siřínek.

Se zavedením nového systému se ceny za odstavení vozu měnit nebudou. „Ty rozhodně zvyšovat nebudeme,“ ubezpečil šéf dopravního podniku.

Od ekonomického přínosu novinky se bude odvíjet i pokračování celého projektu na zbývajících třech parkovištích ve správě dopravního podniku.

Sedmdesát procent projíždějících aut tvoří individuální doprava

Jeho vedení však zatím čeká, co předvede firma, která v otevřeném výběrovém řízení podala nejzajímavější nabídku. „Na konci října pro nás připraví ukázku funkčního vzorku automatizovaného parkoviště. Uvidíme, co předvede. Pokud budeme spokojeni, může se podepsat smlouva a už v listopadu mohou začít práce,“ doplnil Lukáš Siřínek.

Do budoucna není podle něj záměrem zacpat centrum města individuální dopravou. Vizí je vybudovat odstavné plochy na okraji Karlových Varů s tím, že by následně motoristé využívali městskou hromadnou dopravu. Ta je zatím v ulicích města v menšině.

„Průzkum dopravní zátěže v centru prokázal, že 70 procent projíždějících aut tvoří individuální doprava, jen třicet procent pak jsou prostředky hromadné dopravy,“ přiblížil výsledky šetření Siřínek.

Podle jeho názoru, který sdílí i s odborníky na dopravu, se vstupem Karlových Varů na seznam mezinárodního kulturního dědictví UNESCO se zájem o město ze strany turistů ještě zvýší. A tím se zvýší i počet aut přijíždějících do města. I na to se už dnes Karlovy Vary připravují. Nová parkoviště by měla vzniknout v Polské ulici a v bývalém areálu firmy Kattenbeck.

Řešením mohou být i parkovací domy

Situaci v Karlových Varech by mohla zlepšit i výstavba parkovacích domů. Tu měla v minulosti v plánu společnost TEI. Celý projekt sice skončil u soudu, ale nezapadl. Současné vedení města nevylučuje, že by se na něj dalo navázat.

„Dokázal bych si představit parkovací domy na některých místech, které původně navrhovala společnost TEI,“ naznačil náměstek primátorky Petr Bursík.

Podle jeho názoru by mohly garáže vyrůst na nábřeží Jana Palacha nebo u Galerie umění. Proti některým z původně zamýšlených míst se ovšem ohradilo už minulé vedení města.

Společnost TEI chtěla parkovací domy vybudovat v pěti lokalitách – u Galerie umění, na místě současného parkoviště na nábřeží Jana Palacha, u hotelu Slavia, na Divadelním náměstí a nedaleko Becherovy vily. Právě umístění dvou posledně jmenovaných parkovacích domů kritizovali už představitelé bývalého vedení města.

„Je velice kontroverzní jen přemýšlet o stavbě parkovacích domů na Divadelním náměstí či na Sokolském vrchu,“ upozorňoval loni tehdejší náměstek Jiří Klsák.