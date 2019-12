Vary hledají koncepci pro lepší parkování, situace ve městě je špatná

Po generelu dopravy, který má ukázat, jak v budoucnu naložit s dopravou v krajském městě, si tak Karlovy Vary chtějí pořídit další strategický dokument. Tentokrát se zaměří právě na parkování.



„Půjde o nadstavbový produkt ke generelu, kterým chceme řešit takzvanou dopravu v klidu, tedy parkování na celém území města. To znamená v jeho intravilánu i příměstských částech,“ uvedl karlovarský radní pro oblast dopravy Martin Dušek. Jedná se podle něj o záchytná parkoviště na okrajích i dopravu ve vnitřním městě.

Radnice v současné době připravuje ohledně vzniku dokumentu smlouvu se společností UDIMO, která stojí i za generelem dopravy. Novinku by měla představit zhruba do šesti či sedmi měsíců.

„Situace ohledně parkování je jedním slovem neutěšená. Aut je násobně více, než je kapacita parkovacích ploch ve městě, ať už ve vnitřním lázeňském území nebo obchodněsprávní části či sídlištích. U všech městských částí, jako je Stará Role, Doubí, Drahovice, se potýkáme s nedostatkem parkovacích míst, takže tyto lokace budeme v produktu řešit,“ doplnil radní.

Podle primátorčina náměstka pro investice Petra Bursíka by zástupci města rádi přišli v těch nejzatíženějších čtvrtích s rezidenčním parkováním, ale bez odstavných stání to není možné.

„Tuhnice, Drahovice nebo třeba Rybáře by si to zasloužily, ale teď prostě narážíme na to, že v zákoně je místní komunikace určená pro všechny. Hledáme cestu, abychom rezidenty trochu ochránili,“ řekl.

Martin Dušek doplnil, že nový dokument navrhne také lokality, kde by bylo vhodné vybudovat parkovací domy. Generel dopravy se podle něj sice touto problematikou zabývá, dotýká se jí však jen okrajově. Jeho nadstavba by se na ni měla podívat do detailů.

Vybudování jednoho parkovacího místa stojí stovky tisíc

„Dnes není problém pořídit si auto. Dříve bylo v rodině jedno auto nebo 0,8 automobilu, dnes je průměr 2,5 automobilu, a parkovací místa proto prostě nejsou,“ konstatoval radní. Zároveň zmínil, že zatímco auto může stát třeba 50 tisíc korun, vybudování jednoho parkovacího místa stojí město několik stovek tisíc korun.



Podle něj není možné řešit parkování nekoncepčně. „Pokud bychom auta odněkud vyhnali pravidly rezidenčního systému, přejdou jinam a dojdeme k tomu, že zahustíme jinou část města. Proto chceme řešit celé jeho území,“ uvedl Martin Dušek.

Samotný generel dopravy už se dočkal prvního veřejného projednání. Uskutečnilo se v polovině června. Podle primátorčina náměstka pro strategie a dotace Tomáše Trtka je nyní dokument na krajském úřadě, který jej posuzuje.

„Až bude generel dopravy kompletní, čeká jej další veřejné projednání,“ uvedl. Dojít k němu mělo podle původních odhadů radnice ještě do konce listopadu. Nyní už je jasné, že přijde na řadu později.