Auta z výrazně dražších parkovišť zaplnila ulice, Pardubice řeší petici

„Obyvatelé čtvrti U Kostelíčka a Židova sepsali petici, jejímž smyslem je upozornit na dopravní problémy v této části města, kterou trápí nejen vysoká intenzita dopravy, ale také množství parkujících aut. Díky nim se tak vjezdy z postranních ulic do Sakařovy ulice svou nepřehledností a riskantností doslova rovnají ruské ruletě. Parkující auta bezohledných řidičů mnohdy téměř v křižovatkách zde totiž brání výhledu do ulice,“ uvedl za petenty Jan Řeháček.

Petici je možné podepsat také v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Klášterní ulici 54, a to vždy v úterý nebo ve čtvrtek mezi desátou a dvanáctou a také mezi třináctou a sedmnáctou hodinou.

„Peticí se určitě budeme zabývat. Jestli jsou v lokalitě problematické přechody nebo místa pro žáky, a pokud na místě vznikají nebezpečné situace, je nutno zasáhnout,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš z ODS, který velké změny v parkování řídí.

Ve zmíněné oblasti jsou mateřské školy a základní škola, gymnázium, plavecké centrum, dětský domov, domov pro seniory nebo ordinace lékařů. Smůla tamních lidí je v tom, že bydlí v prvních ulicích od centra, kde se nemusí platit za parkování.

„Mezi podepsanými jsou také rodiče dětí, které tam chodí do mateřských škol a do základní školy. Petici pošleme prvnímu městskému obvodu i magistrátu,“ řekl Řeháček s tím, že dalšími kritickými místy jsou podle něj křižovatka v zatáčce u samoobsluhy U Kostelíčka, kde petice požaduje zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce.

Problematická je z dopravního hlediska také křižovatka u hotelu Zlatá štika.

„Součástí petice je také snaha o obnovení kdysi zrušené zastávky MHD pro linky 1, 11 a 13 mezi stávajícími zastávkami Na Okrouhlíku a Krajský úřad, které jsou od sebe vzdálené jeden kilometr,“ dodal Řeháček.

Za nápor řidičů na zmíněnou lokalitu může jednoznačně razantní zdražení parkovného, a to i v místech, kde vlastně nikdo nebydlí. Proto jsou dnes kdysi hojně využívaná parkoviště u sokolovny, arény nebo mlýnů prakticky prázdná.

Zjemníme, slíbil náměstek primátora

Podle náměstka Kvaše tak bude nutné upravit ceny. Například podél Labe za zimním stadionem lidé před „parkovací revolucí“ odstavili auto na 24 hodin za dvacet korun. Od rána tam bývalo dokonce o něco víc aut, než vyznačených míst.

Po změnách ovšem jen devítihodinové stání na běžnou pracovní dobu vyjde na 90 korun.

„Tak trochu jsme s tímto počítali. Jinak to ale udělat nešlo. Museli jsme být na začátku tvrdí a pak postupně zlevňovat. Opačný postup by neměl logiku,“ uvedl Kvaš s tím, že by změny v systému měly začít platit do konce letošního roku.

„Průběžně nový parkovací systém vyhodnocujeme, v placeném stání je více než čtyři tisíce parkovacích míst. Pravidla budeme zjemňovat,“ potvrdil Kvaš.

Už na příštím setkání dopravní komise bude například schvalovat nové parkovné u Automatických mlýnů, které bude levnější. „Je potřeba vytvořit takovou poptávku po parkovištích, aby byla zaplněna z 80 až 90 procent a aby kdokoliv a kdykoliv mohl na tom místě zaparkovat,“ dodal Petr Kvaš.