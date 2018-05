Nový Jičín řeší, co s parkováním. Uvažuje i o stavbě parkovacího domu

Kromě toho už letos přibudou desítky nových parkovacích míst na různých místech ve městě. Na jejich výstavbu dá radnice několik milionů korun.

Najít parkovací místo v okolí novojičínského centra není ve všední den snadné. Řidiče často čeká objížďka okolních ulic, než se mu podaří najít volné místo.

Podobně to vypadá například odpoledne nebo večer na některých místních sídlištích. „S rostoucí dopravou a počtem automobilů je nedostatek parkovacích míst stále znatelnější, a to nejen v centru města. Proto jsme se rozhodli řešit problém komplexně,“ vysvětlil novojičínský starosta Jaroslav Dvořák.

Až 30 procent času je věnováno hledání parkovacího místa

Do konce roku by tak měla vzniknout celková analýza stávající situace ve městě. „Kromě toho by měla koncepce přinést především návrhy nových parkovacích ploch a režimů parkování v centru i na sídlištích. Naším cílem je zajištění dostupnosti všech lokalit ve městě a zároveň snížení negativních vlivů na životní prostředí, neboť je prokázáno, že až 30 procent provozního času automobilů je věnováno hledání parkovacího místa,“ doplnil místostarosta Ondřej Syrovátka.

Radnice například uvažuje o tom, že by poblíž centra mohl vzniknout parkovací dům. „Musíme ale brát v potaz skutečnost, že jsme městskou památkovou rezervací a že památkáři v takových místech nevidí parkovací domy rádi,“ podotkl starosta.

Jako možné umístění parkovacího domu se jeví například současná odstavná plocha v Bezručově ulici. „Není to oficiální parkoviště, i přesto máme letos vyhrazeny finance na zarovnání nerovností. Zatím se s touto lokalitou počítá pro případnou výstavbu bytových domů, dokážu si ale představit, že by parkovací dům stál právě tam,“ dodal Dvořák.

Kvůli novým místům zúží chodník

Prostor pro odstavení vozidel by mohl vzniknout i na ploše bývalé železniční stanice Nový Jičín – Horní nádraží. „Se Správou železniční dopravní cesty jednáme o odkupu areálu s pozemky i stavbami. Umožnilo by nám to také prodloužit cyklostezku a vytvořit zázemí pro její uživatele. Parkoviště by sloužilo i obyvatelům blízkého sídliště. V rozpočtu máme pro tento účel rezervovaných pět milionů korun,“ dodal novojičínský starosta.

Nová parkovací místa se ale budou stavět už letos. Ve Slovanské ulici vznikne v rámci opravy chodníků osm podélných stání pro auta. „Chodník, který zde měl zbytečnou šíři dva a půl metru, zúžíme, a tím vznikne prostor pro odstavení motorových vozidel,“ vysvětlila Michaela Mrklovská z odboru majetku a investic.

Do podzimu by mělo přibýt 32 parkovacích míst v Revoluční ulici. Za 2,2 milionu korun se zde rozšíří stávající parkovací plocha. Do konce roku bude vypracována projektová dokumentace na výstavbu parkoviště pro sto aut v Dlouhé ulici.



„V loňském roce jsme například postavili dvě nová parkoviště, u bytové zástavby v ulici U Jičínky a u Mateřské školy Sady na Revoluční ulici. Kromě toho další místa přibývají již řadu let pravidelně v rámci postupné revitalizace jednotlivých sídlišť,“ připomněl Jaroslav Dvořák