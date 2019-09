Po zdražení parkování strážníci v Pardubicích zpřísnili kontroly aut

Rozkaz zněl jasně - bez zaplacení nezaparkuje jediné auto v centru Pardubic.

A strážníci ho plní na sto procent. Kontrolují lístky a karty za okny klidně v devět hodin večer nebo v sobotu dopoledne. Tedy v časech, které byly dříve tolerované a policisté v nich nechali řidiče dýchat.

„Přijel za mnou v pátek odpoledne přítel. Zaplatil si do večera, ale v sobotu ráno už k autu znova nešel. A hned v devět ráno jsme dostali pokutu, to se nikdy dříve nestalo. Na našem sídlišti vídám strážníky v sobotu ráno nebo ve všední dny pozdě večer v poslední době často,“ uvedla Gabriela Gutwirthová, která bydlí na sídlišti Závodu míru.

Podobné zkušenosti mají i lidé, kteří parkují na Karlovině nebo v okolí náměstí Legií. Potkat strážníky s bločky třeba na prahu noci není žádný problém. Oficiálně se totiž parkovné má platit do 22. hodiny.

„Požádal jsem vedení městské policie oficiálním e-mailem, aby se strážníci více věnovali kontrolám v ulicích. Je jasné, že těch změn bylo hodně a že řadě lidí může trvat, než je začnou akceptovat,“ uvedl už těsně po zdražení náměstek primátora Petr Kvaš, který je sám bývalým ředitelem Městské policie v Pardubicích.

A zatím může být s výkony bývalých kolegů více než spokojený. Každý, kdo občas projde centrem Pardubic, musí hlídky při kontrole aut potkat. Nepěkný pozdrav za stěračem našly už tisíce řidičů.

Za tři měsíce dostaly pokutu tři tisíce řidičů

„Za období mezi 18. květnem až 18. srpnem 2019 evidujeme 3 286 přestupků na placeném stání,“ doplnil přesné číslo mluvčí městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

„Což pro zajímavost je cca 29 procent z celkového počtu přestupků evidovaných strážníky. Loni za stejné období to dělalo 24 procent,“ přiznává nárůst Sejkora, i když ten se na první pohled v ulicích zdá mnohem vyšší než na papíře. Ovšem číslo může klamat, strážníků je momentálně více a zvýšil se tak i celkový počet všech zjištěných přestupků.

„Obecně ta čísla rostou. Přibývá nám totiž strážníků, a to hlavně v centru města,“ doplnil Sejkora s tím, že na lísteček za stěračem dříve nebo později musí reagovat téměř každý chycený řidič.

„Majitel vozu má patnáct dní na zaplacení. Po patnácti dnech se přestupek automaticky odesílá správnímu orgánu, který věc řeší s provozovatelem vozidla,“ řekl Jiří Sejkora.

Nepopulární botičku pak dostane daleko menší počet řidičů. Dá se říct, že ji na svém voze najdou hlavně notoričtí neplatiči pokut. „Nebo když s tím řidičem potřebujeme mluvit,“ dodal mluvčí.

Parkování u nádraží se brzy opět výrazně zhorší

Řada motoristů na vedení města kvůli parkování nadává. Vadí jim, že není dostatek záchytných parkovišť nebo že se nedá prakticky parkovat u vlakového nádraží, což je například v západní Evropě obvykle vyřešené parkovacími domy.

Na druhou stranu radní na jaře alespoň otevřeli bývalá Masarykova kasárna na rozhraní Dukly a Višňovky, kde mohou lidé zanechat vůz celý den jen za pět korun.

Alespoň zpočátku však o novinku motoristé nejevili velký zájem. „Postupně se to zlepšuje. V posledních týdnech z výsledků plyne, že tam v průměru proběhne čtyřicet plateb. Mám pocit, že se to bude v září ještě zlepšovat,“ uvedl Kvaš.

Jeho předpoklad plyne z toho, že velmi brzy skončí bezplatné parkování u obchodního domu UniHobby nedaleko nádraží.

„Firma požádala o zneveřejnění parkoviště a my neměli důvod jí nijak bránit. Pravda je totiž taková, že tam parkovalo už tolik aut, že to znemožňovalo zastavit lidem, kteří si tam chtěli jít nakoupit. Očekávám, že to bude podobné jako u vedlejšího Alberta, kde mají zákazníci dvě hodiny zdarma,“ dodal Kvaš s tím, že tak z centra města zmizí poslední velké parkoviště, kde se nemusí platit.

„Proto si myslím, že zájem o kasárna zase o něco naroste,“ podotkl politik z ODS.