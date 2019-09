Řidiči krouží nervózně Jičínem, největším parkovištěm je náměstí

Pokus o zaparkování v Jičíně začínám na autobusovém nádraží. Tady nastává první bizarní situace: jedno parkoviště, dvě ceny. Na placené části je pár míst volných a na nich se střídají řidiči, kteří vozí příbuzné na autobus. Druhá strana je sice zdarma, ale zato beznadějně obsazená.

Pokračuje to ve směru k zámeckému parku, kde se pokouším zaparkovat u základní školy. Auta jsou tu vysázena jedno vedle druhého. Už jen odbočit ke škole, po jejímž obvodu se táhne parkoviště, je oříšek. Kolona, v níž řidiči popojíždějí krokem a číhají na volné místo, mě vyvádí pryč. Ani druhé kolo není úspěšné.

V koloně mířím na Valdštejnovo náměstí. Úzkými uličkami, které jsou ze všech stran lemovány auty, se ocitám na největším „parkovišti“ ve městě. I tady najít místo je obtížné, ale nakonec se to daří. Resumé: na jedno místo počítejte půl hodiny.

„S parkováním to je těžké. Když jedu do města, nechávám auto někdy dole u Kauflandu, ale teď není místo ani tam. Je to o nervy jít něco zařizovat do města, když musíte autem,“ říká Jiří Malach, zatímco za přední sklo umisťuje parkovací lístek.

Špatné zkušenosti s parkováním nemají jen místní, ale také turisté. „Je to tady krásné, ale nějaké větší parkoviště by to chtělo. Jedno místo najdete, ale hledání je na hlavu. Zvlášť když to tady neznáte. Než jsme našli místo, objeli jsme snad půlku města,“ říká s úsměvem rodina z Pardubicka.

Centrum Jičína se s nedostatkem parkovacích míst trápí roky. V prázdninových měsících situaci ještě komplikovali turisté, kterých do města zamířily tisíce.

Podle opozice za to může vedení města, které zaspalo vývoj infrastruktury, a teď na to Jičín těžce doplácí. Taková tvrzení však radnice razantně odmítá.

Město nemá žádné centrální parkoviště, které by vyhrocenou situaci mírnilo. Paradoxem podle opozičního zastupitele Miloše Starého (JDK) je, že největším parkoviště je historické Valdštejnovo náměstí, kde řidiči nervózně hledající volný plácek projíždějí mezi turisty.

Opozice kritizuje, že město nestaví parkovací dům

„Koalice není schopna řešit problém parkování stejně jako řadu dalších problémů v dopravě. Zrušením jednoho z parkovacích domů nabourala regulační plán, který byl součástí dopravní infrastruktury města,“ míní zastupitel Miloš Starý.

Podle něj vedení neumí sehnat dostatek peněz na parkovací domy ani na pozemky, kde by mohla další parkoviště vzniknout. „Proto jako jedno ze šesti okresních měst v republice uvažují o zvýšení daně z nemovitosti. Přijeďte se podívat na stav ulic po jejich pětileté vládě,“ vybízí.

Námitka, že výstavbu parkovacího domu vedení shodilo ze stolu, není podle místostarosty Petra Hamáčka (Sdružení pro Jičín) pravdivá.

„Nevím, podle čeho pan Starý soudí. Město má několik míst pro parkovací domy v územním plánu. Shoda panuje na potřebě jeho vybudování u nemocnice. Vzhledem k ceně jednoho místa v parkovacím domě kolem 250 000 korun je ale jeho stavba hudbou budoucnosti,“ reaguje Hamáček.

Podle Starého všechno způsobil populistický přístup vedení: „Tolerují se dopravní přestupky, zejména to, že si tady parkuje, kde chce. Nikdo nekontroluje parkovací zóny. Další problém je obří parkoviště na historickém Valdštejnském náměstí, což také vedení toleruje. Provedu každého po městě, aby se přesvědčil na vlastní oči, jaké to tady je. Někdo si na tom dobře mastí kapsu.“

Velké plochy jsou nedaleko náměstí, lidé na nich neparkují

Netečnost policistů místostarosta vyvrací. „Slýchám spíše stížnosti od občanů, že městští policisté nekontrolují nic jiného než parkování. Město parkovacími poplatky vybere ročně kolem tří milionů korun. Žádné město na světě nemá z pohledu řidiče dostatek míst, pokud právě místo hledá. Pakliže vám stačí parkovat pět minut chůze od cíle, pak má Jičín míst dostatek,“ říká Hamáček.

Podle něj si za situaci mohou do jisté míry sami řidiči. „Kousek od náměstí jsou velké plochy, kde mohou zaparkovat, ale stejně všichni jezdí na náměstí. Proti zákazu parkování na náměstí jsou obchodníci nebo majitelé tamějších domů a také lidé z města, protože se obávají, že by život na náměstí zcela přestal,“ podotýká místostarosta.

S případným zákazem parkování na náměstí prý mnoho lidí nesouhlasí a město s tím nic nemůže dělat. „Až je přesvědčíme, můžeme zákaz uvést k životu,“ doplňuje Hamáček.

Avšak podle starosty města Jana Malého (ANO) není situace tak dramatická: „Na náměstí se parkuje po řadu let a s rozvojem automobilismu je pochopitelně více aut, ale rozsah parkování je pouze na dvou třetinách náměstí, před zámkem je zákaz. Parkování na Valdštejnově náměstí je i v zájmu podnikatelů, kteří tam mají své restaurace a prodejny.“

U náměstí vzniklo přes 90 parkovacích míst, brání se radní

Námitku, že město zaspalo vývoj, odmítá odmítá jak místostarosta Petr Hamáček, tak i starosta. „To v žádném případě, alespoň ne za poslední čtyři roky, kdy se věnuje pozornost regeneraci sídliště Husova, dále rekonstrukci a výstavbě objektů pro sociální služby, kulturu i sport,“ shodují se radní.

„Do infrastruktury, veřejných prostranství a komunikací jsme za minulé období nainvestovali téměř sto milionů korun. Přímo v blízkosti centra u budovy městského úřadu jsme vybudovali přes devadesát parkovacích míst. Desítky míst vznikly na sídlišti v programu regenerace. V současnosti jsme zvětšili odstavné parkoviště na Jihu podle přání občanů, jak ho vyslovili v kině při prezentaci odpočinkové zóny Cidlina,“ zdůrazňuje Hamáček.

A připomíná další velkou investiční akci za posledních dvacet let, kterou je přeložka silnice II/286, která má vyvést tranzitní dopravu z centra: „Městu ubyde několik tisíc aut denně. Investorem akce za 200 milionu korun je kraj, město ale uzavřelo smlouvy se všemi vlastníky pozemků.“

Radnice nechala vypracovat studii přestavby autobusového nádraží, kde by mohla přibýt další místa. „Život města netvoří jen ježdění autem, ale hlavně školství, sociální věci, kultura a sport. Ježdění autem je pouze prostředkem života nikoli snad jeho cílem,“ dodává.