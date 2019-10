Řidiči si udělali parkoviště z házenkářského hřiště, město je toleruje

Nejdříve se tam odvážili zaparkovat dva tři řidiči. Na asfaltovém hřišti za chrudimskou sportovní halou, kde se odehrávaly házenkářské zápasy, ale dnes už stojí bez placení dvacet či třicet aut. Město, kterému areál sportovní haly patří, proti tomu nic nenamítá.



„Už jsme před delší dobou odstranili bránu, aby se tam dalo vjet. Je škoda, když je tam takový povrch. Je to nevyužité házenkářské hřiště, sportovat se na něm už nedá,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO), podle něhož se řidiči nemusejí ničeho bát. „Nikdo je nevyhodí.“



Sportoviště připomínají sloupy, na nichž už ale chybějí sítě na zachytávání balonů. I parta, která sem čas od času chodila hrát nohejbal, tu už není vidět. Stále by se tam daly upevnit házenkářské branky a zvýraznit zašlé čáry hřiště. Ale povrch by se házenkářům určitě nelíbil, je plný nerovností a dokonce ani pro auta není ideální.



I proto zde chybí označení pro parkoviště. „Když spadnete s autem do kanálku, tak máte prostě smůlu, je to na vaše nebezpečí,“ uvedl Pilný.



To by se ale mělo změnit. Z plácku za sportovní halou chtějí chrudimští radní udělat nejpozději do jara příštího roku dočasné parkoviště pro celkem 76 aut. Libují si, že jej pořídí za pouhých 340 tisíc korun. Tolik bude stát srovnání nerovností a vyznačení parkovacích míst.



„Je to včetně vybourání starých betonových žlabů a nahrazení novými, dorovnání asfaltových povrchů,“ uvedl místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář.



Parkoviště může nahradit nafukovací hala

Jenže i v Chrudimi si nejspíš uvědomují, že řešení nedostatku parkovacích míst tím, že auta zaberou hřiště, není zrovna věc hodná následování. Navíc areál získalo město od Sokolů s podmínkou, že všechna sportoviště budou sloužit dál ke svému původnímu účelu.

„Je to ale dočasná věc, brzy tam možná parkoviště zrušíme a vyroste tam nafukovací hala, je to jedno z několika vytipovaných míst. I proto Sokolové se zřízením dočasného parkoviště souhlasili,“ řekl Pilný.



Pokud ale nafukovací hala bude stát v Chrudimi jinde, nebo nevznikne vůbec, parkoviště by mohlo být dočasné asi tak, jako byl pobyt sovětských vojsk na území ČSSR.

Město totiž sice hodlá zanedbanou sportovní halu kompletně opravit, ale rozhodnutí o tom i kvůli nedostatku peněz už roky odkládá.

Sportovní halu včetně sousedních ploch převzala radnice v hodně zanedbaném stavu v roce 2010 od Sokola.

Nabízí velkou halu, tělocvičnu, zrcadlový a gymnastický sál, místo pro stolní tenis. Hala v současném stavu funguje od 70. let minulého století.



Město před pěti lety uspořádalo kvůli opravě haly architektonickou soutěž, na odměnách vyplatilo přes milion korun, ovšem vítězné návrhy politiky neuchvátily. Ukázalo se, že modernizace bude drahá, hala ani po rekonstrukci nebude splňovat dnes už standardní parametry pro taková zařízení a hlavně nebylo jasné, jak vyřešit parkování.



A tak se minulé i současné vedení města přiklonilo ke stavbě nové sportovní haly v jiné části města - u zimního stadionu. A starou halu, kde při Královském poháru v roce 1979 bojovali Ivan Lendl, Tomáš Šmíd či Yannick Noah, by měla čekat postupná oprava. Snad.