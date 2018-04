Nový systém parkování v Chebu je peklo, stěžuje si vozíčkářka

Do konce roku mohla stát ve Valdštejnově ulici na vyhrazeném parkovišti, za které její zaměstnavatel hradil městu stanovený poplatek. To už dnes neplatí. Vzhledem k plánovanému zavedení nového parkovacího systému totiž město i dopravní inspektorát na konci loňského roku povolení ke „zvláštnímu užívání komunikace“ zrušily.

Paní Zdeňka z Aše zůstala po autohavárii před patnácti lety upoutaná na invalidní vozík.

„Už čtvrtý měsíc je pro mne parkování v Chebu peklem. Vždycky když přijedu, musím kroužit po ulicích v okolí a složitě hledat místo, kde zaparkuji. A obtěžovat kolegy, kteří mi k autu pokaždé přijdou pomoci. Kdybychom neměli tak tolerantního šéfa, myslím, že bych musela v práci skončit. Ale i tak je nemyslitelné, že za mnou musí někdo z práce dojít třeba až na parkoviště u obchodního centra, aby mi z vozu pomohl. Já prostě nemohu nechat auto někde na okraji města a spoléhat, že mi tam někdo bude chodit každé ráno pomáhat. Nemohu nikoho takto obtěžovat,“ stýská si Zdeňka Karim.

Uvádí, že první měsíc ještě strážníci parkování podle starého systému tolerovali. Dnes je však už situace jiná. Zdeňka tak už dostala napomenutí za špatné parkování a musela absolvovat na vozíku cestu na centrálu městské policie, aby celou věc vysvětlila.

„Bohužel zde nefungovala plošina pro vozíčkáře, tak jsem asi půl hodiny musela na vyřízení čekat na ulici před služebnou a pěkně při tom vymrzla,“ popisuje s tím, že sice vyvázla jen s domluvou, ale ani strážníci jí nedokázali poradit, jak má ve své situaci postupovat.

Podle mluvčího města Cheb Tomáše Ivaniče došlo skutečně v řadě ulic ke zrušení vyhrazených stání. Bylo to údajně kvůli tomu, že město nemělo zavedený systém parkování.

„V odůvodnění dopravního inspektorátu, který tuto žádost zamítl, se píše, že zvláštní užívání komunikace, což je tedy to vyhrazené parkoviště, není možné v tomto místě povolit, protože město nemá zpracovaný komplexní systém parkování. Podobně došlo od roku 2015 ke zrušení dalších vyhrazených míst, jako třeba pro taxislužby, kadeřnictví, penziony a další. Ta podmínka už padla, proto doporučuji, aby zaměstnavatel paní Zdeňky opět požádal o povolení a řádně žádost zdůvodnil. Myslím, že v tomto případě je velká šance, že stanovisko inspektorátu bude kladné,“ uvedl Ivanič.

Mluvčí doplnil, že na základě vyjádření policie o žádosti rozhoduje stavební odbor chebské radnice v režimu přenesené působnosti státní správy.

Podle informací z radnice je navíc v ulici k dispozici i jedno místo vyhrazené pro tělesně postižené řidiče, místa k parkování je také možné najít i na soukromém dvoře nedaleké polikliniky, což podle úředníků radnice vyjde dokonce levněji, než kdyby firma musela platit za vyhrazené parkování městu.

„To je pravda, jenže ve Valdštejnově ulici také bydlí lidé s postižením a ti místo často využívají. Takže spoléhat na to, že vyhrazený prostor bude každý pracovní den volný, to skutečně nemohu. A co se týče parkování v soukromém dvoře, i tuto možnost jsme s naším ředitelem zvažovali. Problém je v tom, že tady jsou parkovací místa velmi úzká a já potřebuji při nastupování a vystupování hodně prostoru, abych mohla manipulovat s invalidním vozíkem,“ vysvětlila Zdeňka.

Ta podle svých slov už začala uvažovat, že si kvůli parkování pořídí rezidenční kartu. Jenže tu nezíská, protože v ulici nemá trvalé bydliště. Teď má konečně naději, že se věci dají do pohybu. V opačném případě zvažuje, že se obrátí na ombudsmanku.