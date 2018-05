Parkování v Budějovicích nedávno radní zdražili, teď ho zase zlevní

Řidiči si možná ještě ani pořádně nezvykli na nový ceník za parkování v Českých Budějovicích a už se bude opět měnit. Radnice se zavedením zón na Pražském předměstí změnila před pár měsíci tarify po celém městě a většinou zdražovala. Po čase se však ukázalo, že někde nastavila částky příliš vysoko nebo časově nevhodně.

Některé ulice s dražším parkováním zůstávaly poloprázdné a motoristé se ještě více tlačili do míst, kde je to zadarmo. Dobře to je patrné třeba na předměstí v Otakarově či Lipenské ulici a dalších, kde je často spousta volných míst.

Mění se ceny i hodiny

Radní tak na pondělním jednání přijali nový ceník, který vstoupí v platnost 1. června. A v mnoha ohledech se vrací k tomu, co už fungovalo. Mění se tři základní věci. Ta možná největší se týká náměstí Přemysla Otakara II. a historického centra, kde se teď platí v sobotu i neděli.

„Úprava spočívá v tom, že se vrátíme k předchozímu modelu. V sobotu se bude platit jen od 8 do 13 hodin a v neděli a ve státní svátky bude parkování opět zdarma. Jinak tam ceny zůstávají stejné,“ sdělil náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

Důležitá je také změna v takzvaných rezidentních a abonentních zónách na Pražském předměstí a dalších přilehlých ulicích, kde jsou parkovací místa ohraničená modrými pruhy. Zatímco doposud tam může například řemeslník pomocí platby přes mobilní aplikaci Sejf stát maximálně tři hodiny, od června to už bude bez časového omezení. „Reagujeme tím na žádosti některých podnikatelů,“ vysvětlil náměstek primátora František Konečný (ANO).

Na modrých pruzích je návštěvnické parkování podstatně dražší než pro majitele parkovacích karet. V zóně dva stojí pro „cizí v modrém pruhu“ hodina 40 korun a v pásmu tři 20 korun. Konečný proto neočekává, že by tam měli místním obyvatelům volná místa dlouhodobě zabírat třeba řemeslníci.

A konečně třetí úprava. „Ta zjednodušeně upravuje velkou část tarifů tak, že se cena snižuje o pět nebo deset korun za hodinu,“ řekl Podhola.

Upřesnil, že v historickém centru platby zůstanou stejné, ale třeba na Lannově třídě to bude za prvních 30 minut místo deseti pět korun, za hodinu to pak od června nebude stát dvacet korun, ale deset.

Kritika přetrvává

Návrat k dřívějším cenám se i v tomto případě týká míst, která nejsou příliš zaplněná. Vše při starém tak zůstane třeba na Senovážném a Mariánském náměstí. Květen bude mít magistrátní odbor správy veřejných statků na to, aby stihl připravit a následně upravit některé značení, a také bude nutné přenastavit ceníky v nových automatech, které jsou po Budějovicích rozmístěné.

Zavedení zón na Pražském předměstí a další úpravy, které platí od začátku letošního roku, vzbudily mezi obyvateli hodně negativních emocí a kritiky. A nejvíce to bylo vidět po zavedení zkušebního provozu na veřejném jednání se zástupci radnice či projektantem zón.

Část místních systém přijala a pro řadu z nich se situace zlepšila. Kritika ale přetrvává. „Myslím, že si to nesedlo a stále je ten systém trochu chaotický a zmatený. Už několikrát se měnily dodatkové tabulky. Vypadá to, že se nad tím vedení města zamýšlí, ale nic zásadního se neděje. Na některé naše otázky dodnes neznám odpověď,“ sdělila Linda Hetešová, které se zavedení zón přímo dotýká.

Není proti zónám, ale některé věci se podle ní měly udělat jinak. „A je tak velká škoda, že už se s obyvateli nikdo znovu nesešel. Myslím, že by se jich spousta chtěla vyjádřit a říct své zkušenosti,“ dodala. V dohledné době ovšem nic podobného na programu není.

To je škoda třeba i podle opoziční zastupitelky Petry Šebestíkové (TOP 09). „Navrhovaná úprava tarifu ceníku je pouze dílčí změnou. Celý systém zón na Pražském předměstí by bylo dobré po jasně stanoveném období vyhodnotit, přehodnotit a začít odstraňovat další problémy. K tomu by bylo vhodné i veřejné jednání s místními. Část jich je nadšená, jak se jim dobře parkuje, ale jinde jsou naštvaní, protože se situace nijak zvlášť nezlepšila,“ všimla si Šebestíková.

Například městská policie si podle ní mohla důkladným monitoringem připravit seznam míst, kde to dopravně nefunguje.