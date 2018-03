Parkování u skal v Adršpachu bude zdarma, turisté si připlatí na vstupném

Do Adršpachu loni zamířilo na 300 tisíc platících návštěvníků, do nedalekých Teplických skal asi 70 tisíc. Kvůli přílivu turistů nárazově kolabuje doprava na místních silnicích. Nejsilněji se to projevuje, když mají Poláci volno o svých květnových nebo srpnových svátcích.

Pokud se to osvědčí, přáli by si v Adršpachu ponechat bezplatná parkoviště nastálo.

„Chceme tím urychlit odbavení aut na parkovištích, aby kolony, které se tvoří, byly co nejmenší. Zrušení parkovného jsme promítli do vstupného, které nyní bude pro dospělého činit v hlavní sezoně 120 korun. V prosinci jsme otevřeli infocentrum a rozšířili toalety, které nyní budou zdarma a v celoročním provozu,“ uvedl starosta Adršpachu Bohuslav Urban.

Změny v Teplických skalách

Vstupné 70 korun pro dospělé zatím platí v sousedních Teplických skalách, ale i tam se zřejmě změní. Firma, která provozuje návštěvnický okruh, už o to požádala město Teplice nad Metují. U vstupu do Teplických skal město letos zvětší parkoviště. Dosavadní zanedbané hřiště s antukou nechají potáhnout asfaltem. Sousední hotelová škola využije plochu jako hřiště, ale při návalech turistů se tam odstaví auta.

Parkovné zdarma Tepličtí nemohou zavést, protože plochy ve Střmenském podhradí jsou hodně omezené. Připravují však závorový systém, který by rychleji odbavoval auta při vjezdu na parkoviště u Teplických skal. V rozpočtu na něj vyčlenili 900 tisíc korun.

Vstupné do Adršpachu Loni Adršpach zkusil nastavit ceny pro dospělé na 100 korun o prázdninách a na 70 korun v deseti mimosezonních měsících.

o prázdninách a na v deseti mimosezonních měsících. Letos hlavní sezonu rozšířil od dubna do října, dospělý zaplatí 120 korun , dítě 70 korun a čtyřčlenná rodina 320 korun .

, dítě a čtyřčlenná rodina . Od listopadu do března je vstup pro dospělého za 50 korun, pro dítě za 30 korun a pro rodinu 130 korun.



„Obsluha parkoviště by se starala o řazení aut, řidič by si jen vzal lístek a zaplatil by až při odjezdu. Největší problém tam je, že se auta štosují nejen na mostě při vjezdu na parkoviště, ale i dál. Stejně tomu závorovým systémem úplně nezabráníme, pokud přijedou velké davy lidí, ale bude to lepší než teď,“ řekl starosta Teplic Milan Brandejs.

S přívalem turistů se potýkají i menší obce

Závory se budou instalovat až zřejmě od další sezony, protože radnice ještě nestihla dojednat přesné podmínky se školou, třemi penziony a hotelem, které potřebují také parkovací místa pro svou klientelu.

S přívalem turistů se ale potýkají i menší obce, protože návštěvníci už často míří i tam, kde se nevybírá vstupné, například do Broumovských stěn nebo na Ostaš. Například loni v květnu, když byly polské svátky, auta úplně ucpala osadu Slavný.

„Přijeli Češi i Poláci. Chalupář, který tam žije pětadvacet let, tvrdil, že to nepamatuje. Problém je v tom, že právě odtud nastupují turisté na cestu do Kovářovy rokle, na Slavenské hřiby nebo na túry do Polska. Je ale pravda, že kapacita parkoviště, které jsme postavili z programu Interreg, už nestačí. Vejde se tam čtyřicet aut a tři autobusy. Parkoviště je placené, ale stálo by za úvahu zvýšit tam poplatky a vybírat je při odjezdu,“ uvedl starosta Suchého Dolu Vítězslav Vítek.

Paradoxní je, že menší obce teď čerpají dotaci na to, aby přivedly víc turistů do česko-polského pohraničí. Suchý Důl z ní právě buduje infocentrum s bezplatnými toaletami, Machov už postavil parkoviště v Machovské Lhotě a v květnu ho otevře. Velké záchytné parkoviště vzniklo také na polské straně ve Vambeřicích.

Posílení veřejné dopravy a propojení s Polskem

Obce a provozovatelé skalních okruhů se v březnu sešli s ochranáři ze Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, aby se na novou sezonu připravili.

„S turisty souvisí celý soubor problémů od dopravy, cestovního ruchu, regionálního rozvoje až po ochranu přírody. Není možné, aby to jednotliví aktéři řešili uspokojivě sami. My už více let zastáváme názor, že ve dnech, kdy nestačí kapacita parkovišť, je ve skalách už tolik lidí, že přicházejí o kvalitní návštěvnický zážitek. Tehdy se také zvyšuje množství přestupků v ochraně přírody. Lidé například sešlapávají keříčkovou vegetaci, vstupují za zábrany, ryjí do skal,“ řekla vedoucí Správy CHKO Hana Heinzelová.

Podle ní je zjevné, že skalní města v Adršpachu i Teplicích už si vybudovala takové turistické zázemí, že zvládnou tisíce turistů. Problémy nastávají jen v kalamitních dnech, kdy lidí přijede přespříliš.

Šéfka ochranářů už jedná s obcemi či krajem, jak by se návštěvnický provoz měl řešit koncepčně. Detaily nesdělila, ale nabízí se třeba posílit veřejnou dopravu a propojení s Polskem, aby se návštěvníci dostali vlakem až do skalních měst.