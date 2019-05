Příprava parkovacích domů v Sokolově vázne, jeden z nich lidé odmítají

„Výběrové řízení na projektanta jsme vypisovali dvakrát. Poprvé se nepřihlásil žádný zájemce, druhé kolo, v němž jsme malinko zvedli cenu, obeslali dva. Žádný z nich ale nesplňoval podmínky vypsané městem,“ popsal peripetie s hledáním projektanta sokolovský místostarosta Jan Picka.

Vzhledem k problémům využili Sokolovští možnosti, kterou jim dává zákon, a projektanta začali hledat formou poptávkového řízení. „Do něj se přihlásily dvě firmy, s oběma už máme v Sokolově zkušenosti,“ konstatoval Picka.

Jako finančně výhodnější se ukázala nabídka společnosti H. A. N. S. stavby. „Tato firma už pro město pracuje na studiích dvou dalších parkovacích domů na sídlišti Michal,“ představil vítěze poptávkového řízení místostarosta. Radní už proto schválili přímé zadání této zakázky.

Záměrem radních bylo alespoň začít v tomto volebním období stavbu všech tří sokolovských parkovacích domů. Zřejmě se to ale nepodaří. „Kvůli byrokracii je proces velice pomalý,“ naznačil jeden z hlavních problémů Picka.

Navíc zatím chybí projekty na dva domy na sídlišti Michal. A aby komplikací nebylo málo, přišla na radnici petice od lidí ze Slavíčkovy ulice, kteří v sousedství parkovací dům nechtějí. „Parkování na sídlišti Michal je přitom velkým problémem,“ posteskla si starostka Renata Oulehlová.

Vybudování domů pro auta nebude levnou záležitostí. „Ve smlouvě se zhotovitelem projektu u Penny je stanovené, že částka nesmí překročit 90 milionů korun,“ potvrdil Jan Picka.

Odhadovaná cena dvou menších objektů na sídlišti Michal jej však příjemně překvapila. „Počítali jsme se sumou kolem 30 milionů korun. Teď to ale vypadá, že by se daly postavit za 13 až 14 v případě většího a 11 v případě menšího domu,“ naznačil místostarosta.

Na náměstí chtějí parkovat pod zemí

Pouze ve stadiu úvah je zatím vybudování podzemních stání na náměstí Budovatelů. „Podloží to dovoluje,“ řekla starostka. Parkoviště pod zemí by ale bylo o jiných penězích. „Rádi bychom, aby to byl reálný projekt. Mám ale trochu strach, že až uvidíme cenu, stane se pouze vizí,“ s trpkým úsměvem doplnila starostka.

To ostatně naznačuje obdobný projekt z Třince. Tamní záměr vybudovat na náměstí Svobody podzemní parkoviště pro 390 vozidel je podle Oulehlové vyčíslený na 400 milionů korun.

Nedostatek parkovacích míst trápí všechna větší města. O možnosti vybudovat parkovací domy uvažují například i v Karlových Varech. Krajské město ale zatím není tak daleko jako Sokolov. Budování parkovacích domů je zde ve fázi vizí.

Současné vedení města přitom částečně navazuje na záměr společnosti TEI, která je chtěla v Karlových Varech vybudovat hned na pěti místech. „Dokázal bych si představit parkovací domy na některých místech, které původně navrhovala společnost TEI,“ naznačil náměstek primátorky Petr Bursík. Podle jeho názoru by mohly garáže vyrůst na nábřeží Jana Palacha nebo u Galerie umění.