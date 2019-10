Parkovací dům u nádraží zatím nebude, kraj chce postavit napřed terminál

Kraj rozdělil modernizaci autobusového nádraží v Liberci na dvě fáze. Jako první vznikne terminál s odbavovací budovou za přibližně 200 milionů korun. Stavba terminálu začne v první půli roku 2022 a skončit má rok nato.

Plánovaný parkovací dům pro 400 automobilů, jehož předpokládaná cena se nyní šplhá ke 150 milionům, bude třeba odložit.

Krajští radní už vybrali projektanta obou samostatných stavebních akcí. Zatím běží lhůta, v rámci níž se účastníci mohou proti výsledku výběrového řízení odvolat. „Věřím, že se tak nestane. Pak budeme doufat, že vítěz bude projektovat rychle a projektová příprava se nezdrží,“ uvedl hejtman Martin Půta. Projektová dokumentace vyjde kraj na téměř 13 milionů korun.

Parkovací dům by se podle Půty nestihl

Stavba parkovacího domu se podle Půty bude muset odložit proto, že náročná stavba, na niž mají plynout převážně evropské peníze, se v tomto programovacím období nedá stihnout.

„Cílem je financovat obě stavby z evropských peněz. Jen jsme si řekli, že lakovat realitu narůžovo a tvrdit, že se to dá stihnout v tomto období Integrovaného plánu rozvoje území by od nás bylo sice hezké, ale nebyla by to pravda. Při posuzování harmonogramu jsme se proto shodli, že je reálné postavit v tomto plánovacím období autobusové nádraží, které bude potřebovat i méně času na výstavbu. A parkovací dům bude pravděpodobně třeba odložit na nové období,“ soudí hejtman Půta.

Čekárnu a prodejnu lístků, stejně jako zázemí řidičů, tvoří téměř třicet let provizorní stavební buňky. Plány na stavbu důstojné odbavovací haly zatím vždy zhatil nedostatek peněz.

Napřed společná budova, teď dvě samostatné

Přibližně hektarový areál včetně buněk koupilo loni město Liberec za 23,5 milionu korun od soukromého vlastníka. Zadalo soutěž na podobu nového terminálu včetně parkoviště. Soutěž na architektonický návrh vyhrál Petr Stolín. Původní projekt ale vznikl v době, kdy ještě město nevlastnilo pozemky na nynějším autobusovém nádraží a jeho koncepce se tak musela podřídit omezenějšímu prostorou. Původní záměr počítal s tím, že autobusové zastávky budou v přízemí parkovacího domu.

Na jaře projekt převzal Liberecký kraj, který zajišťuje regionální dopravu. Architekt Stolín pak původní studii přepracoval a navrhl zvlášť terminál a zvlášť parkovací dům. Projektovou dokumentaci ale musí zpracovat firma, která vzešla z veřejné soutěže.

Podle městského architekta Jiřího Janďourka půjde o úsporné autobusové nádraží. Využita má být jen jeho menší část. Ve druhé části se počítá s městským parkem. Plánuje se obnova Matoušovy ulice a záměr počítá i s výstavbou bytů. Součástí řešení je i rekonstrukce opláštění budovy Uranu a dostavba domů dostupným bydlením.

„Pokud se akci podaří dotáhnout do konce, bude to konečně důstojný veřejný prostor, který bude mít krajské město Liberec jednou provždy vyřešen. Jako krajské město bychom se měli posunout dopředu k evropsky chápané metropoli,“ domnívá se architekt Janďourek.