Do zámeckého parku přiletí anděl. O jeho podobě rozhodují lidé v anketě

Když je čert u Čertova mostku, musí mít svou plastiku i mostek Andělský. A co jiného by to mělo být než právě anděl. Tak uvažuje vedení Světlé nad Sázavou, které chce zámecký park oživit a přilákat do něj nové návštěvníky.



„Naším záměrem je během letošního roku vytvořit naučnou stezku s alespoň pěti zastaveními a doplnit mobiliář. Nová plastika do tohoto souboru lákadel zapadá,“ vysvětlil světelský místostarosta Josef Hnik.

Návrhy, jak by umělecké dílo mohlo vypadat, jsou k vidění ve vestibulu městského úřadu. Obyvatelé města z mohou vybírat, která plastika by se jim u Andělského mostku nejvíce líbila. Tu, která získá nejvíc hlasů, pak vyrobí studenti oboru kovářství zdejší Uměleckoprůmyslové akademie v životní velikosti.

„Věřím, že by dílo vytvořili co nejdřív. Je to pro ně prestižní záležitost, výtvor pak bude všem návštěvníkům parku na očích. Chtěli bychom odhalení sochy tak trochu spojit s podzimními oslavami 100. výročí založení Československa,“ podotkl Hnik.

Přibýt by mohly další čtyři sochy, třeba ze dřeva i ze skla

Plastika anděla je jen jedním z kroků k oživení zámeckého parku. Radnice by taktéž po dohodě s Uměleckoprůmyslovou akademií, chtěla doplnit kované lavičky. A v plánu je vytvoření naučné stezky nebo stavba dětského hřiště z čistě přírodních materiálů.

„Do budoucna bychom mohli do parku doplnit další sochy, ideálně tak tři až čtyři. Čert je z kamene, anděl bude z kovu, tak by se hodily i další materiály - například dřevo nebo sklo. V parku jsou lokality, které by si takto zasluhovaly zdůraznit,“ dodal světelský místostarosta.

Jaké další sochy by v parku měly přibýt, se přímo nabízí podle již existujících zajímavých zákoutí. V parku je vedle Čertova a Andělského mostku hned několik rybníků, ostrůvek s Rajským altánkem, Dívčí kámen nebo Alpinum.

Zámecký park ve Světlé nad Sázavou, ačkoliv přiléhá k soukromému zámku, patří městu. Podle nedávného průzkumu se jedná o cenné území. Z dendrologického posudku vyplývá, že se v něm nachází 39 druhů různých dřevin, z nichž patnáct je poměrně vzácných.