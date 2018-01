Pleas upraví a po sto letech otevře veřejnosti park ve svém areálu

„My ten park nikterak nevyužijeme. A protože v okolí žádná zelená klidová zóna není, je tu spousta starších bytovek a začíná zde průmyslová zóna, chtěli bychom parčík otevřít každému,“ vysvětlil finanční ředitel a člen představenstva Pleasu Petr Nobst.



Velice vhod by parčík přímo naproti Černému mostu přišel například seniorům, ale i třeba maminkám s kočárky. V lokalitě kolem ulic Nad Tratí, Strážná nebo Jihlavská podobné koutky k odpočinku a klidu chybí. Nejblíž je lidé najdou v údolí potoka Žabinec nebo až ve městě.

Pleas plánuje, že by parčík upravil tak, aby v něm bylo lidem dobře. Chce v něm vytvořit nové cestičky, upravit trávník i keře a obnovit fontánu, z níž v létě tryská voda.

„Doplníme i mobiliář. Třeba lavičky už máme nakoupené,“ konstatoval Nobst.



Plot i terasa zůstanou, jsou původními součástmi zelené plochy

Park by ale měl i nadále zůstat za plotem. Na noc ho bude firma zavírat. „Zase nechceme, aby to bylo celé úplně na divoko,“ usmívá se ředitel firmy. Ve dne do parčíku budou otevřeny dva nebo tři vstupy.

Bílý plot a kamennou terasu, obklopující park ze tří stran, firma zachová. Patří totiž k historii textilky. Jsou původní, pochází z počátku dvacátého století, kdy bratři Veselí jako tehdejší průmyslníci areál stavěli.

„Stejně tak původní je historický kamenný sloupek, jenž v parčíku stojí, a několik stromů,“ dodal Petr Nobst.

Zelenou plochu od zbytku areálu firmy budou oddělovat budovy, jak je tomu už dnes, a také nový menší plůtek. Ten vyplní hlavně mezeru mezi administrativní a starou budovou s přístavbou.

Vedení města otevření parčíku vítá. „Pokud jakákoliv firma otevře a zpřístupní část svého areálu, je to jen dobře. Osobně jsem za to moc rád a považuji to za vynikající příklad i pro ostatní,“ vzkázal havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Kdy se park otevře, záleží na „papírech“ a razítkách od úřadů

Pleas však ve městě nebude prvním, kdo takto postupuje. Je tomu několik let nazpět, co se otevřel park psychiatrické nemocnice. Z jeho strany směrem k městu dokonce zmizel mohutný plot, který původně bránil vstupu.

Kdy se parčík u Pleasu skutečně lidem otevře, však není dosud jasné. „Chtěli bychom tak učinit co nejdřív, ideálně už na letošní léto. Jen je otázka, zda je to i termín reálný,“ poznamenal Petr Nobst.

Jak totiž vysvětlil, firmu velice zatěžuje s tím spojená administrativa. Potřebuje spoustu povolení, projektů, podkladů, razítek.

„To je to nejhorší. Samotná úprava parčíku a jeho otevření je investičně i časově téměř zanedbatelné,“ dodal finanční ředitel Pleasu.

„Na jednu stranu firmě rozumím. Na druhé se ovšem bude jednat o veřejný prostor, v němž za každé případné problémy bude jeho vlastník zodpovědný,“ doplnil místostarosta Honzárek.

Ve Strážné ulici chce mít firma parkoviště pro zaměstnance

Otevření parku nebude jedinou změnou, kterou ve svém areálu v nejbližší budoucnosti Pleas chystá. Jakmile to bude možné, rád by vybudoval nové parkoviště pro zaměstnance. To by se mělo nacházet na zelené ploše za administrativní budovou směrem do Strážné ulice.

„Parkovací místa hledáme už sedm let. Zřídit si je v okolí fabriky z nejrůznějších důvodů nelze, tak jsme se obrátili dovnitř našeho areálu,“ přiblížil Petr Nobst.

Parkoviště bude mít vjezd ze Strážné ulice. Řešit se tak musí napojení na ulici i přístup zaměstnanců do podniku. Hlavní vrátnice je totiž na druhé straně areálu. Pleas věří, že na tyto otázky se podaří nalézt odpovědi a vše dořešit i po administrativní stránce do podzimu.