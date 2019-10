Mariánskolázeňský miniaturpark má další přírůstek, zmenšený zámek Lednice

„Vlastní stavba začala opět v modelářské dílně věznice v Horním Slavkově. U nás přišly na řadu ty nejsložitější práce, dokončovalo se malování a různé ochranné nátěry. Modelu nechybí nádvoří a nejrůznější okrasné detaily. Dvanáct umělců, modelářů a řemeslníků jej stavělo celkem osm měsíců. Je to jeden z největších modelů staveb v celé Evropě,“ pochlubil se spolumajitel parku Boheminium Tomáš Slifka.

Doplnil, že představení nového přírůstku oficiálně návštěvníkům otevřelo zimní sezonu. Už několik let má totiž park otevřeno i v zimě, a lidé tak mohou obdivovat zmenšené kopie památek doslova za každého počasí.

Miniatura zámku zatím nestojí na svém oficiálním místě v parku. Příprava podloží a úpravy okolí miniatury by totiž vyšly na přibližně 200 tisíc korun. A ty zatím společnost nechce investovat.

„Důvodem je, že v současné době řešíme nájemní smlouvu a čekáme, jak dopadnou jednání s městem. Proto není na místě utrácet peníze za nákladnou přípravu prostoru na osazení modelu. Přesto ale chceme, aby si jej návštěvníci mohli prohlédnout. Rozhodli jsme se proto jít touto cestou,“ vysvětlil Slifka s tím, že společnost má od města příslib, že se vše kolem nové smlouvy dořeší do konce letošního roku.

Do konce roku bude jasno

Skutečnost, že zastupitelé budou o parku miniatur opět jednat, potvrdil mariánskolázeňský starosta Martin Kalina. „Kdo bude park miniatur provozovat, je pro město otázka strategického významu. Proto bychom chtěli mít do konce letošního roku jasno, i když provozovatel má smlouvu ještě na celý příští rok,“ uvedl Kalina.

Taková varianta vyhovuje i současnému provozovateli, který tak získá čas na masivní reklamu či případné stěhování modelů jinam.

„Otevřeně ale říkám, že bychom nejraději zůstali v Mariánských Lázních. Také proto jsme městu nabídli přibližně osminásobek současného nájemného za pozemky a 28 modelů, které jsou ve vlastnictví Mariánských Lázní. Našich modelů je po areálu rozmístěných 48 a částka, kterou jsme nabídli, představuje hranici, kdy jsme schopni ještě zvedat návštěvnost, budovat nové modely, udržovat staré a investovat do areálu,“ naznačil Slifka.

Podle jeho slov už letos společnost takřka všechny zisky použila pro výrobu dalších unikátů. Kdy je návštěvníci uvidí, však zatím není jasné.



„V současné době máme na skladě zhruba další desítku modelů. Podle toho, jak dopadnou jednání s městem, se budeme rozhodovat, jak dál, kam modely případně umístit. Máme připravený třeba model dřevěného kostelíku Božího Těla v Gutech, jehož originál ze 16. století shořel. Je tu zámek Valtice, vodní hrad Švihov nebo hrad Bouzov. Udělali jsme továrnu Amati v Kraslicích, což je pro tento kraj velmi zajímavý model, nebo Janův hrad. To je umělá zřícenina středověkého sídla na okraji Lednicko-valtického areálu,“ vypočítal Slifka.

Ten věří, že fungující park miniatur, který už dnes patří k turisticky nejnavštěvovanějším místům kraje, přiláká do lázeňského města ještě více návštěvníků.

„Chce to ale péči a zkušenosti. A ty my máme. Vždyť od roku 2016, kdy si park prohlédlo přibližně 70 tisíc lidí, jsme zvedli návštěvnost na téměř dvojnásobek. Díky reklamním a marketingovým aktivitám to číslo každoročně roste,“ dodává Slifka.