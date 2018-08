V parku miniatur v Mariánských Lázních vzniká největší model zámku Hluboká

„Zájem je obrovský,“ ukazuje na altán uprostřed volného prostranství jeden ze spolumajitelů parku Boheminium Tomáš Slifka. Pod střechou altánu je na několik kusů rozebraný model. Už první pohled ale dává tušit, že zde vzniká něco výjimečného.

„Bude to dosud největší model, který tu máme, taková naše vlajková loď. Návštěvníci se mohou dívat modelářům přímo pod prsty. Někteří to vzali doslova a tak jsme museli prostor kolem altánu ohradit, aby tu bylo možné pracovat,“ směje se Slifka.

Ten plánuje, že hotové dílo o rozměrech 5,5 krát 3,5 metru a výšce takřka 3 metry osadí na místo někdy koncem září. Model by měl do nejmenších podrobností kopírovat současnou podobu stavby. Ani na nádvoří, kam budou moci po dokončení díla a jeho usazení na místo lidé nahlédnout z mírné vyvýšeniny, nebude chybět originální výzdoba.

„Na zdech jsou tam pověšeny trofeje, například jelení hlavy. A budou i u nás. Všechno jsme už vyrobili,“ chlubí se Josef Kusík z parku Boheminium. „Uvnitř je železná konstrukce, která jednotlivé části miniatury zpevňuje. Ručně je vyřezaná brána, veškeré krovy, pilíře, arkýře a zábradlí s točitými schodišti. Bylo to náročné, objekt zámku je velmi zdobný.“

Zároveň s dokončováním modelu se už připravuje místo, kde zmenšenina zámku v poměru 1:25 nakonec zakotví. „Bude to ve spodní části parku. Teď musíme upravit podloží tak, aby největší model, který bude po dokončení vážit kolem 700 kilogramů, bez problémů udrželo,“ vysvětluje Slifka.

Deset měsíců práce

O náročnosti projektu svědčí mimo jiné to, že na výrobě základních částí, jež vznikly v dílnách věznice, i na detailech a dokončení díla se bude pracovat přibližně 10 měsíců. „Je to pro nás obrovská výzva. Přesto jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Jeden z nejznámějších zámků na českém území nesmí v našem miniaturparku chybět,“ doplnil Slifka.

Zámek Hluboká nad Vltavou patří k nejkrásnějším panským sídlům v Čechách. Původně byl za vlády Přemysla Otakara II. ve 2. polovině 13. století postaven v raně gotickém stylu. V 15. století se Hluboká stala centrem vznikající rybníkářské oblasti a prošla také náročnou přestavbou, která změnila středověký hrad na renesanční zámek.

Do současné podoby byla Hluboká upravena v období vrcholného romantismu v letech 1839–1871 vídeňským architektem Beerem ve stylu takzvané tudorské gotiky. Vzorem pro přestavbu byl anglický královský zámek ve Windsoru. Majitelé šlechtické usedlosti se často střídali až do 17. století, kdy zámek společně s Třeboňským panstvím zakoupil rod Schwarzenbergů. Vlastnil jej do roku 1947.